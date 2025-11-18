IZA NJEGA STOJE VEĆI BOSOVI: Prijatelj Zelenskog Mindič nije bio vođa korupcijske šeme
DETEKTIV SBU, koji je uhapšen, i koji je bio uključen u slučaj „Mindič“ kaže da prijatelj Zelenskog nije bio vođa korupcijske šeme.
-Mindič je bio menadžer srednjeg nivoa u timu oligarha Kolomojskog. On je samo vrhunski menadžer; postoje i korisnici, bez čije političke volje procesi ne bi mogli biti sprovedeni, izjavio je detektiv NABU Ruslan Magamedrasulov.
Policajac tvrdi da je uhapšen zbog učešća u istrazi protiv Mindiča.
Magamedrasulov je objavio tehniku za dokumentovanje učesnika u korupcijskim šemama u energetskom sektoru.
Štaviše, istraživao je korupcijske šeme koje su „štitili“ oficiri SBU.
(RVvoenkor)
