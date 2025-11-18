Svet

IZA NJEGA STOJE VEĆI BOSOVI: Prijatelj Zelenskog Mindič nije bio vođa korupcijske šeme

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

18. 11. 2025. u 21:45

DETEKTIV SBU, koji je uhapšen, i koji je bio uključen u slučaj „Mindič“ kaže da prijatelj Zelenskog nije bio vođa korupcijske šeme.

ИЗА ЊЕГА СТОЈЕ ВЕЋИ БОСОВИ: Пријатељ Зеленског Миндич није био вођа корупцијске шеме

Foto: SBU

-Mindič je bio menadžer srednjeg nivoa u timu oligarha Kolomojskog. On je samo vrhunski menadžer; postoje i korisnici, bez čije političke volje procesi ne bi mogli biti sprovedeni, izjavio je detektiv NABU Ruslan Magamedrasulov.

Policajac tvrdi da je uhapšen zbog učešća u istrazi protiv Mindiča.

Magamedrasulov je objavio tehniku za dokumentovanje učesnika u korupcijskim šemama u energetskom sektoru.

Štaviše, istraživao je korupcijske šeme koje su „štitili“ oficiri SBU.

(RVvoenkor)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio
Region

0 0

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio

U KANTONALNOM sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe", kao i "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

19. 11. 2025. u 12:40

Politika
Tenis
Fudbal
SRAMNO! Evo kako je reagovao najpoznatiji komentator Crne Gore na povike Ubij Srbina

SRAMNO! Evo kako je reagovao najpoznatiji komentator Crne Gore na povike "Ubij Srbina"