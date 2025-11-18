RUSIJA I INDIJA JAČAJU STRATEŠKO PARTNERSTVO: Putin i DŽajšankar na marginama ŠOS

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sastao se sa ministrom spoljnih poslova Indije Subramanijamom Džajšankarom, koji je doputovao u Rusiju radi učešća na sednici Saveta šefova vlada zemalja ŠOS u Moskvi.

Foto Tanjug/AP/Ramil Sitdikov

Ruski predsednik je primio indijskog ministra u Kremlju.

Njihov prethodni sastanak održan je u avgustu, kada je Džaišankar doputovao u Moskvu kako bi prisustvovao 26. sastanku Rusko-indijske međuvladine komisije za trgovinu, ekonomsku, naučno-tehničku i kulturnu saradnju.

Sastanak saveta, kojim je predsedavao ruski premijer Mihail Mišustin, održan je u utorak u Nacionalnom centru Rosija. To je bio završni događaj ruskog predsedavanja Savetom šefova vlada ŠOS-a u periodu 2024-2025. godine.

ŠOS čine deset zemalja članica: Belorusija, Indija, Iran, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Pakistan, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan. Na sastanak u Moskvi pozvani su i visoki predstavnici država partnera u dijalogu i zemalja posmatrača, zainteresovanih zemalja i izvršnih tela niza međunarodnih organizacija i udruženja. To uključuje ZND, Evroazijsku ekonomsku uniju (EAEU), Konferenciju o interakciji i merama za izgradnju poverenja u Aziji i Dijalog o saradnji u Aziji.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć