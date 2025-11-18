RUSIJA I INDIJA JAČAJU STRATEŠKO PARTNERSTVO: Putin i DŽajšankar na marginama ŠOS
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin sastao se sa ministrom spoljnih poslova Indije Subramanijamom Džajšankarom, koji je doputovao u Rusiju radi učešća na sednici Saveta šefova vlada zemalja ŠOS u Moskvi.
Ruski predsednik je primio indijskog ministra u Kremlju.
Njihov prethodni sastanak održan je u avgustu, kada je Džaišankar doputovao u Moskvu kako bi prisustvovao 26. sastanku Rusko-indijske međuvladine komisije za trgovinu, ekonomsku, naučno-tehničku i kulturnu saradnju.
Sastanak saveta, kojim je predsedavao ruski premijer Mihail Mišustin, održan je u utorak u Nacionalnom centru Rosija. To je bio završni događaj ruskog predsedavanja Savetom šefova vlada ŠOS-a u periodu 2024-2025. godine.
ŠOS čine deset zemalja članica: Belorusija, Indija, Iran, Kazahstan, Kina, Kirgistan, Pakistan, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan. Na sastanak u Moskvi pozvani su i visoki predstavnici država partnera u dijalogu i zemalja posmatrača, zainteresovanih zemalja i izvršnih tela niza međunarodnih organizacija i udruženja. To uključuje ZND, Evroazijsku ekonomsku uniju (EAEU), Konferenciju o interakciji i merama za izgradnju poverenja u Aziji i Dijalog o saradnji u Aziji.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NATO ŽURI DA PREBACI SNAGE NA GRANICU SA RUSIJOM: Zemlje EU u velikoj operaciji
18. 11. 2025. u 16:52
SPREČEN ATENTAT NA ŠOJGUA
17. 11. 2025. u 21:45
PISTORIJUS I "POSLEDNjE MIRNO LETO": Šta Moskva kaže o militarističkoj retorici Nemačke
17. 11. 2025. u 21:45
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)