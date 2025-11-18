Svet

"SVE ŠTO JE PLANIRANO BIĆE SPROVEDENO" Putin: Saradnja između Rusije i Kine nije usmerena ni protiv koga

В. Н.

18. 11. 2025. u 15:13

RUSKO-kineski odnosi izgrađeni su na principima jednakosti, uzajamne koristi i podrške u pitanjima koja se tiču međusobnih fundamentalnih interesa, a istovremeno nisu usmereni ni protiv koga, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa premijerom Kine Li Ćijangom.

СВЕ ШТО ЈЕ ПЛАНИРАНО БИЋЕ СПРОВЕДЕНО Путин: Сарадња између Русије и Кине није усмерена ни против кога

Foto: Profimedia

Putin je istakao da se sve što kineski predsednik Si Đinping zacrta uvek sprovede u delo, prenosi RIA Novosti.

Putin je čestitao svim svojim kineskim kolegama na uspešnom održavanju Četvrtog plenuma 20. Centralnog komiteta KPK, na kojem su definisani ključni pravci razvoja Kine u narednih pet godina, do 2030. godine.

- Uvereni smo da će sve što je planirano biti sprovedeno. To znamo, ja to dobro znam iz rada sa predsednikom (Kine) Si Đinpingom. Sve što on planira se sprovodi - rekao je Putin.

On je izjavio da se "sa toplinom seća" svog boravka u Tjenđinu i Pekingu u septembru i komunikacije sa Si Đinpingom i zamolio je kineskog premijera da prenese njegove pozdrave predsedniku Kine.

Premijer Državnog saveta Kine Li Ćijang preneo je srdačne pozdrave kineskog predsednika Si Đinpinga ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Velika mi je čast da ponovo posetim prelepi grad Moskvu i sastanem se sa vama. Pre svega, želeo bih da vam prenesem najtoplije pozdrave i najbolje želje predsednika Si Đinpinga - rekao je on tokom sastanka.

Kako je istakao, Kina je spremna da razvija saradnju sa Rusijom u svim oblastima.

Putin je još jednom zahvalio Pekingu na odluci da odobri bezvizni ulazak ruskim građanima i naglasio da će bezvizni režim za kineske građane koji posećuju Rusiju uskoro stupiti na snagu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio
Region

0 0

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio

U KANTONALNOM sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe", kao i "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

19. 11. 2025. u 12:40

Politika
Tenis
Fudbal
RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve

RUSI OTKRILI: Nije zbog rezultata! Evo zašto je Dejan Stanković dobio otkaz u Spartaku iz Moskve