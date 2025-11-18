"SVE ŠTO JE PLANIRANO BIĆE SPROVEDENO" Putin: Saradnja između Rusije i Kine nije usmerena ni protiv koga
RUSKO-kineski odnosi izgrađeni su na principima jednakosti, uzajamne koristi i podrške u pitanjima koja se tiču međusobnih fundamentalnih interesa, a istovremeno nisu usmereni ni protiv koga, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa premijerom Kine Li Ćijangom.
Putin je istakao da se sve što kineski predsednik Si Đinping zacrta uvek sprovede u delo, prenosi RIA Novosti.
Putin je čestitao svim svojim kineskim kolegama na uspešnom održavanju Četvrtog plenuma 20. Centralnog komiteta KPK, na kojem su definisani ključni pravci razvoja Kine u narednih pet godina, do 2030. godine.
- Uvereni smo da će sve što je planirano biti sprovedeno. To znamo, ja to dobro znam iz rada sa predsednikom (Kine) Si Đinpingom. Sve što on planira se sprovodi - rekao je Putin.
On je izjavio da se "sa toplinom seća" svog boravka u Tjenđinu i Pekingu u septembru i komunikacije sa Si Đinpingom i zamolio je kineskog premijera da prenese njegove pozdrave predsedniku Kine.
Premijer Državnog saveta Kine Li Ćijang preneo je srdačne pozdrave kineskog predsednika Si Đinpinga ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.
- Velika mi je čast da ponovo posetim prelepi grad Moskvu i sastanem se sa vama. Pre svega, želeo bih da vam prenesem najtoplije pozdrave i najbolje želje predsednika Si Đinpinga - rekao je on tokom sastanka.
Kako je istakao, Kina je spremna da razvija saradnju sa Rusijom u svim oblastima.
Putin je još jednom zahvalio Pekingu na odluci da odobri bezvizni ulazak ruskim građanima i naglasio da će bezvizni režim za kineske građane koji posećuju Rusiju uskoro stupiti na snagu.
(Tanjug)
