"SVE ŠTO JE PLANIRANO BIĆE SPROVEDENO" Putin: Saradnja između Rusije i Kine nije usmerena ni protiv koga

RUSKO-kineski odnosi izgrađeni su na principima jednakosti, uzajamne koristi i podrške u pitanjima koja se tiču međusobnih fundamentalnih interesa, a istovremeno nisu usmereni ni protiv koga, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa premijerom Kine Li Ćijangom.

Foto: Profimedia

Putin je istakao da se sve što kineski predsednik Si Đinping zacrta uvek sprovede u delo, prenosi RIA Novosti.

Putin je čestitao svim svojim kineskim kolegama na uspešnom održavanju Četvrtog plenuma 20. Centralnog komiteta KPK, na kojem su definisani ključni pravci razvoja Kine u narednih pet godina, do 2030. godine.

- Uvereni smo da će sve što je planirano biti sprovedeno. To znamo, ja to dobro znam iz rada sa predsednikom (Kine) Si Đinpingom. Sve što on planira se sprovodi - rekao je Putin.

On je izjavio da se "sa toplinom seća" svog boravka u Tjenđinu i Pekingu u septembru i komunikacije sa Si Đinpingom i zamolio je kineskog premijera da prenese njegove pozdrave predsedniku Kine.

Premijer Državnog saveta Kine Li Ćijang preneo je srdačne pozdrave kineskog predsednika Si Đinpinga ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Velika mi je čast da ponovo posetim prelepi grad Moskvu i sastanem se sa vama. Pre svega, želeo bih da vam prenesem najtoplije pozdrave i najbolje želje predsednika Si Đinpinga - rekao je on tokom sastanka.

Kako je istakao, Kina je spremna da razvija saradnju sa Rusijom u svim oblastima.

Putin je još jednom zahvalio Pekingu na odluci da odobri bezvizni ulazak ruskim građanima i naglasio da će bezvizni režim za kineske građane koji posećuju Rusiju uskoro stupiti na snagu.

(Tanjug)

