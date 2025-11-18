URANIJUM KRUŽI IZMEĐU MOSKVE I PARIZA: Šta je "Grinpis" snimio u Dankerku

Pariz i Moskva nastavljaju da razmenjuju uranijum i pored rata u Ukrajini prema tvrdnji "Grinpisa" koji je oceno da to što je Francuska pre nekoliko dana "Rusatomu" poslala na preradu veću količinu prerađenog uranijuma nije ilegalno, ali da je "nemoralno".

Foto: Profimedia

Ova organizacija je u subutu u francuskoj luci u Dankerku navodno snimila utovar istrošenog i delimično prerađenog uranijuma namenjenog Rusiji. Registrovan je utovar desetak kontejnera sa oznakama za radioaktivnost na teretni brod "Mihail Dudin". Posle toga, "Grinpis" je osudio inteziviranje nuklearne trgovine između Francuske i Rusije usred rata u Ukrajini.

Prema navodima ove organizacije, taj brod ima pokriće zastave Paname i redovno dolazi u Dankerk da bi iskrcao obogaćeni ili prirodni uranijum utovaren u Sankt Peterburgu. Ovo je prvi put da je "Grinpis" u poslednje tri godine zabeležio izvoz uranijuma za ponovnu preradu iz Francuske u Rusiju.

Francuska je, na osnovu onoga što je saopštio "Grinpis", poslala u Rusiju uranijum iz ponovne prerade. Dakle, ne istrošeno nuklearno gorivo, nego uranijum koji je već jednom prerađen, ali još nije konvertovan i ponovo obogaćen. Rusija treba dalje da ga prerađuje.

Reč je o uranijumu koji je izdvojen iz potrošenog goriva u francuskim postrojenjima, ali je još uvek u hemijskom obliku koji nije spreman za reaktor i potrebno ga je konvertovati pre upotrebe. Smatra se vrednom sirovinom, a ne otpadom.

Uranijum iz ponovne prerade dobija se obradom ozračenog goriva koje se proizvodi u ciklusima lakovodnih reaktora. Ranije se retko koristio zbog nedostataka sa sastavom, ali i zato što je cena prirodnog uranijuma bila relativno niska. Međutim, situacija se očigledno menja.

"Rosatom" poseduje jedini pogon na svetu koji može da sprovede fazu konverzije prerađenog uranijuma pre njegovog ponovnog obogaćivanja, što može da se obavi u Rusiji ili u Holandiji. Tako postaje obogaćeni prerađeni uranijum. Kasnije se koristi ili za potrebe zemlje koja ga je poslala, ili za ruske, zavisno od ugovora. Prema podacima "Grinpisa" samo deset odsto obogaćenog uranijuma je vraćen iz Rusije u Francusku, jer može da ga upotrebljava samo nukelarna centrala Krias.

Rukovodilac nuklearne kampanje u "Grinpisu" za Francusku Polin Boaje ističe da bi Francuska trebalo da prekine svoje ugovore sa "Rosatomom". Francuska Elektrodistribucija (EDF) je 2018. potpisla ugovor vredan 600 miliona evra sa jednom filijalom "Rosatoma" za reciklažu prerađenog uranijuma. Ove operacije ne potpadaju pod međunarodne sankcije uvedene Rusiji.

Ovaj uranijum Francuskoj je neophodan jer ogroman udeo u njenoj proizvodnji struje otpada na nuklearke, ukupno 68 odsto, dok se ostatak dobija obnovljivom energijom.

"Grinpis" tvrdi da je francuska vlada naložila EDF da obustavi izvoz prerađenog uranijuma u Rusiju 2022. godine, ali iz francuskog ministarstva energetike nije bilo odgovora na ovo pitanje francuskih medija.