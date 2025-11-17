PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar
Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Nikaragvu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u prioblanom području, udaljen oko 38 kilometara od glavnog grada Managve, na dubini od 111 kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio snažno, ali nije trajao dugo.
(Tanjug)
