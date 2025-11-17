Svet

PRIJAVLJEN SNAŽAN ZEMLJOTRES: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

17. 11. 2025. u 22:30

Zemljotres jačine 5,3 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Nikaragvu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Ilustracija/Unsplash

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je u prioblanom području, udaljen oko 38 kilometara od glavnog grada Managve, na dubini od 111 kilometara.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio snažno, ali nije trajao dugo.
 

(Tanjug)

