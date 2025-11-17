SPREČEN ATENTAT NA ŠOJGUA

GRUPA diverzanata po zadatku ukrajinskih specijalnih službi pripremala je atentat na sekretara Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergeja Šojgua, piše „Moskovski komsomoljac“.

Foto: Profimedia

Prema navodima portala, diverzanti su planirali napad u trenutku kada je Šojgu trebalo da poseti groblje članova svoje porodice na Trojekurovskom groblju u Moskvi.

Centar za odnose s javnošću FSB Rusije 14. novembra saopštila je o hapšenju diverzanata.

Ime mete napada do današnjeg dana nije bilo otkriveno.

(Sputnjik)