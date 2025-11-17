SPREČEN ATENTAT NA ŠOJGUA
GRUPA diverzanata po zadatku ukrajinskih specijalnih službi pripremala je atentat na sekretara Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergeja Šojgua, piše „Moskovski komsomoljac“.
Prema navodima portala, diverzanti su planirali napad u trenutku kada je Šojgu trebalo da poseti groblje članova svoje porodice na Trojekurovskom groblju u Moskvi.
Centar za odnose s javnošću FSB Rusije 14. novembra saopštila je o hapšenju diverzanata.
Ime mete napada do današnjeg dana nije bilo otkriveno.
(Sputnjik)
