NAPUŠTAJU BROD KOJI TONE: Umerov se ne vraća u Kijev?

BIVŠI ukrajinski ministar odbrane, a sadašnji sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine, Rustem Umerov, produžio je svoje službeno putovanje u inostranstvo u jeku glasina o njegovoj umešanosti u korupcionaški skandal, saopštio je poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko.

Umerov je prošle nedelje otputovao u zvaničnu posetu Istanbulu, a zatim je posetio Katar.

-Zvanično službeno putovanje Umerova trebalo je da se završi juče. Produžio ga je do 19. novembra. Rusteme, pa, čekamo, napisao je Gončarenko na svom Telegram kanalu.

Tužilac ukrajinskog Specijalizovanog tužilaštva za borbu protiv korupcije ranije je izneo tvrdnje da je bliski saradnik Vladimira Zelenskog, Timur Mindič, jedan od glavnih aktera u slučaju korupcije u ukrajinskom energetskom sektoru, vršio protivzakoniti uticaj na Umerova, kao i na bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka.

Prema navodima ukrajinskog lista "Strana.ua", Mindič je zahtevao od Umerova da nabavlja pancire lošeg kvaliteta.

Ukrajinske agencije za borbu protiv korupcije otkrile su ranije ovog meseca da su neki od bliskih saradnika Zelenskog bili umešani u zaveru za krađu oko 100 miliona dolara iz energetskog sektora Ukrajine.

Biznismen Timur Mindič, kog još zovu "novčanik" Zelenskog, možda je najzanimljivije ime na meti tužilaca. Prema NABU-u, Mindič je pobegao u Izrael pre nego što je optužen u energetskom slučaju. Agencija sada istražuje ko ga je upozorio.

U međuvremenu, ukrajinski ministar pravde German Galuščenko je suspendovan je sa svoje funkcije. On je bio ministar energetike do jula pre nego što je Zelenski rekonstruisao svoju vladu.

