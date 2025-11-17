NATO SMATRA „BUREVESNIK“ I „OREŠNIK“ ZA OZBILJNU PRETNJU Najveći strah - Sposobnost da se pogode ciljevi bilo gde u Evropi

NAJNOVIJI ruski raketni sistemi „burevesnik“, „orešnik“ i „posejdon“ predstavljaju ozbiljnu pretnju za odbranu NATO-a, piše list „Velt“, pozivajući se na izveštaj obaveštajne službe Severnoatlantske alijanse. U dokumentu se navodi da „burevesnik“ može da razvije brzinu veću od 900 km/h, da je veoma manevarbilan, ima veliki domet i da je mobilan u pogledu lansiranja.

Foto Novosti/dizajn

„Postojeće probleme pogoršava domet i manevarska sposobnost krstareće rakete“, prenosi list izveštaj NATO-a.

„Orešnik“ je, sa druge strane, uznemirio zapadne stručnjake svojim nepoznatim tehničkim karakteristikama, dometom i sposobnošću nošenja različitih bojevih glava, uključujući i nuklearne.

„Sposobnost da se pogode ciljevi bilo gde u Evropi i mobilnost nosača osiguravaju visoku šansu da ostane operativan. Nedostatak jasnoće u vezi sa bojevim glavama stvara odbrambene probleme za NATO“, ističe se u dokumentu.

„Velt“ je takođe istakao komentare obaveštajnih službi u vezi sa podvodnim aparatima „posejdon“, koje je „teško otkriti i napasti kada deluju na velikoj dubini“, posebno imajući u vidu „nedostatak protivpodmorničkih torpeda sa potrebnom brzinom i dometom“.

Predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je 26. oktobra da su završena ispitivanja krstareće rakete neograničenog dometa „burevesnik“ na nuklearni pogon. Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov rekao je da je raketa tokom testiranja provela oko 15 sati u vazduhu i preletela 14.000 kilometara, što, kako je naglasio, nije njen maksimum.

Tokom leta izvršeni su svi predviđeni vertikalni i horizontalni manevri, što je pokazalo visoke mogućnosti rakete da zaobiđe protivraketnu i protivvazduhoplovnu odbranu.

Rusija je takođe testirala podvodni aparat „posejdon“, saopštio je ruski predsednik.

Putin je 2018. godine u obraćanju Saveznoj skupštini najavio da Rusija pravi krstareću raketu neograničenog dometa 9M730 „burevesnik“ (NATO oznaka: SSC-X-9 Skyfall). Takođe je tada najavio razvoj podvodnih dronova „posejdon“.

(Sputnjik)

