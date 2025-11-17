ŠVEDSKA SE DAVI U KOKAINU: Šta krije severni „raj“ Evrope?
Švedska, nekada hvaljena kao uzor uređenog društva, danas se suočava sa problemom koji više ne može da sakrije iza statistika i diplomatskih fraza. Rekordne količine narkotika ulaze u zemlju. Tullverket beleži zaplene kakve do sada nije video, ali cena na ulici ostaje ista. To znači samo jedno, droga prolazi kroz sistem brže nego što država uspeva da je zaustavi.
Šef carine Johan Norrman otvoreno priznaje da je situacija izmakla kontroli. Iskusni službenici tvrde da nikada nisu videli ovako snažan pritisak. Prošlogodišnji rekord u zapleni kokaina već je oboren, a do kraja godine tek sledi završni bilans koji bi mogao biti porazan. Švedska, koja godinama neguje sliku zemlje sa stabilnim institucijama i čvrstim zakonima, sada se suočava sa realnošću koja ruši taj imidž.
Uzrok? Zvaničnici ćute. Političari prebacuju odgovornost. Javnost dobija samo delove priče. Ono što je jasno jeste da kriminalne mreže koriste rupe u sistemu i da država, umesto da vodi, sada trči za problemom koji se širi.
I dok se vlast bavi unutrašnjim političkim obračunima, narko tržište raste. Gradovi beleže sve veći broj nasilnih obračuna bandi. Porodice žive u strahu. Policija traži više resursa. Švedska i dalje pokušava da sačuva sliku „sigurne Skandinavije“.
Pogled redakcije portala Srpski ugao
Ovo nije izolovan incident, već posledica dugogodišnje politike u kojoj se realni problemi guraju pod tepih. Švedska je postala primer kako visoko razvijene zemlje mogu izgubiti kontrolu kada zanemare osnovnu bezbednost građana. Drugim rečima, švedska priča prestaje da bude idealizovana, a počinje da otkriva pukotine koje propaganda godinama prekriva lepim rečima.
Piše: Nina Stojanović
