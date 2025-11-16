UKRAJINCI PARALISALI RUSKE VOZOVE: Gađali ih preciznim raketnim udarima, sabotaža izvedena duboko iza neprijateljskih linija (FOTO)
UKRAJINSKA gerilska grupa Ateš izvela je sabotažu na pruzi u Zaporoškoj oblasti što je dovelo do blokade ruskih vojnih vozova koji su potom gađani raketama.
Članovi proukrajinske gerilske grupe Atešsabotirali su rusku železničku opremu u Zaporoškoj oblasti, saopštila je grupa 16. novembra.
Operativci Ateša zapalili su relejni ormar na ključnom delu železničke pruge kod Novobohdanivke, u melitopoljskom okrugu Zaporoške oblasti, svega 50 kilometara od linije fronta, navodi se u saopštenju.
Zaustavljanje ruskih vojnih vozova
Sabotaža je "momentano zaustavila kretanje vojnih vozova okupatora", napisala je grupa.
Zbog poremećaja železničke linije koja se nalazi blizu linije fronta, ukrajinske snage su mogle da gađaju blokirane vozove "preciznim raketnim i artiljerijskim udarima", tvrdi Ateš.
Poremećena ruska logistika
Oštećena železnička infrastruktura privremeno je poremetila rusku logistiku, ometajući isporuku zaliha ruskim trupama u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Nastale nestašice goriva i municije "dovele su do smanjenja intenziteta borbi" u tim oblastima, saopštila je grupa.
Pokret Ateš redovno sprovodi sabotaže na teritoriji Rusije i u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom.
U oktobru su gerilci izvestili o sabotaži železničke infrastrukture u Rostovskoj oblasti, kada su uništili kontrolni ormar za signalizaciju, što je dovelo do kašnjenja transporta vojnog osoblja i snabdevanja na frontu.
(Kyiv Independent)
Preporučujemo
RAZORAN ZEMLjOTRES POGODIO RUSIJU: Evo gde je bio epicentar
16. 11. 2025. u 07:32
RUSKI VOJNIK DEPORTOVAN IZ FINSKE: Predstavljao se kao Vagnerov borac
15. 11. 2025. u 23:35
RUSKI IZVOR TVRDI: Ukrajinska PVO pogodila zgradu ambasade Azerbejdžana u Kijevu
15. 11. 2025. u 22:14
DRAMATIČNO UPOZORENjE ORBANA: Situacija je opasna, Evropa je na pragu rata
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je situacija opasna i da je Evropa na pragu rata.
15. 11. 2025. u 18:52
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)