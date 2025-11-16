UKRAJINCI PARALISALI RUSKE VOZOVE: Gađali ih preciznim raketnim udarima, sabotaža izvedena duboko iza neprijateljskih linija (FOTO)

Svet

16. 11. 2025. u 07:50

UKRAJINSKA gerilska grupa Ateš izvela je sabotažu na pruzi u Zaporoškoj oblasti što je dovelo do blokade ruskih vojnih vozova koji su potom gađani raketama.

Foto: hernandez jose maria / Alamy / Profimedia/ ilustracija

Članovi proukrajinske gerilske grupe Atešsabotirali su rusku železničku opremu u Zaporoškoj oblasti, saopštila je grupa 16. novembra.

Operativci Ateša zapalili su relejni ormar na ključnom delu železničke pruge kod Novobohdanivke, u melitopoljskom okrugu Zaporoške oblasti, svega 50 kilometara od linije fronta, navodi se u saopštenju.

Zaustavljanje ruskih vojnih vozova

Sabotaža je "momentano zaustavila kretanje vojnih vozova okupatora", napisala je grupa.

Zbog poremećaja železničke linije koja se nalazi blizu linije fronta, ukrajinske snage su mogle da gađaju blokirane vozove "preciznim raketnim i artiljerijskim udarima", tvrdi Ateš.

 

 

Poremećena ruska logistika

Oštećena železnička infrastruktura privremeno je poremetila rusku logistiku, ometajući isporuku zaliha ruskim trupama u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti. Nastale nestašice goriva i municije "dovele su do smanjenja intenziteta borbi" u tim oblastima, saopštila je grupa.

Pokret Ateš redovno sprovodi sabotaže na teritoriji Rusije i u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom.

U oktobru su gerilci izvestili o sabotaži železničke infrastrukture u Rostovskoj oblasti, kada su uništili kontrolni ormar za signalizaciju, što je dovelo do kašnjenja transporta vojnog osoblja i snabdevanja na frontu.

(Kyiv Independent)

