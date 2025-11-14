ĐORĐA POZIVA EDIJA U EU: Susret u Rimu i novi sporazum između Italije i Albanije

SUSRETt premijera Italije Đorđe Meloni i Albanije Edija Rame u Rimu doneo je potpise na šesnaest sporazuma na ekonomskom planu, u sektoru infrastruktura, odbrane i bezbednosti, migracije, energije, ekologije, zdravlja, inovacija i formacija.

Rim je prvi trgovinski partner Albanije, gde postoji 3.000 italijanskih firmi, a sada je cilj da se „odnosi učine sistematičnijim“. Italijanski „Finkantijeri“ i albanski „Kajo“ će izgraditi sedam brodova dužine osamdeset metara u Albaniji, u Pašalimanu, sa zajednilkim ulaganjem, a služiće albanskoj odbrani.

U fokusu susreta bila je i izgradnja Koridora 8, kao strateške infrastrukture cele EU, koji će povezivati Pulju sa obalama Crnog mora, prolazeći kroz Albaniju, Severnu Makedoniju i Bugrasku.

Italijanska premijerka je izjavila, s obziorm na to da će se za nekoliko dana otvoriti poslednje poglavlje pregovora o pristupanju Albanije EU, da bi „bilo bi veliko zadovljstvo da mogu da započnu politički pregovori o pristupanju tokom italijanskog rotirajućeg predsedavanja EU, u prvih šest meseci 2028. godine“ i da se „Tirana već ponaša kao država članica EU“.