INCIDENT U TAKSIJU: Vozač nije znao šta ga je snašlo (VIDEO)
U INCIDENTU snimljenom kamerom u taksiju, Ruskinja je pretila vozaču mačetom jer joj se nije dopala dens muzika na radiju.
Snimak, koji je postao viralan, prikazuje ženu kako hladnokrvno vadi oružje i zahteva promenu muzičkog žanra.
- Ne sviđa mi se ovakva muzika - rekla je uplašenom vozaču.
On se trznuo i povukao unazad.
- Razumem, razumem. Ugasiću je - zamucao je taksista.
Vozač je, u panici, skrenuo pored puta i, sa rukama u vazduhu, brzo pronašao odgovarajuću radio stanicu. Tek tada je putnica spustila oružje.
Incident se navodno dogodio u ruskom gradu Samari, a vozač je navodno kasnije ostavio ženu na lokalnom groblju.
Nakon što je uznemirujući snimak postao viralan, policija u Samari je pokrenula potragu za neidentifikovanom ženom.
Iako vozač nije podneo zvaničnu prijavu, policajci su potvrdili da istražuju slučaj zbog velikog interesovanja javnosti.
