Svet

INCIDENT U TAKSIJU: Vozač nije znao šta ga je snašlo (VIDEO)

Novosti online

13. 11. 2025. u 16:58

U INCIDENTU snimljenom kamerom u taksiju, Ruskinja je pretila vozaču mačetom jer joj se nije dopala dens muzika na radiju.

ИНЦИДЕНТ У ТАКСИЈУ: Возач није знао шта га је снашло (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Snimak, koji je postao viralan, prikazuje ženu kako hladnokrvno vadi oružje i zahteva promenu muzičkog žanra.

- Ne sviđa mi se ovakva muzika - rekla je uplašenom vozaču.

On se trznuo i povukao unazad.

- Razumem, razumem. Ugasiću je - zamucao je taksista.

Vozač je, u panici, skrenuo pored puta i, sa rukama u vazduhu, brzo pronašao odgovarajuću radio stanicu. Tek tada je putnica spustila oružje.

Incident se navodno dogodio u ruskom gradu Samari, a vozač je navodno kasnije ostavio ženu na lokalnom groblju.

Nakon što je uznemirujući snimak postao viralan, policija u Samari je pokrenula potragu za neidentifikovanom ženom.

Iako vozač nije podneo zvaničnu prijavu, policajci su potvrdili da istražuju slučaj zbog velikog interesovanja javnosti.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"