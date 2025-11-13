INCIDENT U TAKSIJU: Vozač nije znao šta ga je snašlo (VIDEO)

U INCIDENTU snimljenom kamerom u taksiju, Ruskinja je pretila vozaču mačetom jer joj se nije dopala dens muzika na radiju.

Foto: Printskrin

Snimak, koji je postao viralan, prikazuje ženu kako hladnokrvno vadi oružje i zahteva promenu muzičkog žanra.

- Ne sviđa mi se ovakva muzika - rekla je uplašenom vozaču.

On se trznuo i povukao unazad.

- Razumem, razumem. Ugasiću je - zamucao je taksista.

Vozač je, u panici, skrenuo pored puta i, sa rukama u vazduhu, brzo pronašao odgovarajuću radio stanicu. Tek tada je putnica spustila oružje.

Incident se navodno dogodio u ruskom gradu Samari, a vozač je navodno kasnije ostavio ženu na lokalnom groblju.

Nakon što je uznemirujući snimak postao viralan, policija u Samari je pokrenula potragu za neidentifikovanom ženom.

Iako vozač nije podneo zvaničnu prijavu, policajci su potvrdili da istražuju slučaj zbog velikog interesovanja javnosti.

😳 In Russia’s Samara region, a taxi passenger threatened the driver with a machete — demanding he play shanson



A taxi ride in the Samara region nearly turned into a bloody scene after a passenger pulled out a machete and began threatening the driver, insisting he change the… pic.twitter.com/WwMM7vnTNY — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2025