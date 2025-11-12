KALAS O SITUACIJI U KIJEVU: Skandal sa korupcijom u energetskom sektoru Ukrajine „izuzetno nesrećan“

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da je skandal sa korupcijom u energetskom sektoru u Ukrajini „izuzetno nesrećan“ i da je važno da se to u Kijevu shvati ozbiljno.

Foto Tanjug/AP/Darko Bandic

-Oni (Ukrajina) deluju veoma snažno. Nema mesta korupciji, pogotovo ne sada. Bukvalno narodni novac treba da ide na prve linije fronta. Mislim da je važno da oni nastave s ovom borbom i da to shvate veoma ozbiljno, rekla je Kalas, prenosi Rojters.

Ranije danas, ukrajinska ministarka energetike Svetlana Grinčuk i ministar pravde German Galuščenko podneli su ostavku nakon što se njihovo ime pojavilo u istrazi ukrajinskog Nacionalnog antikorupcijskog biroa (NABU) o proneverama u državnoj kompaniji "Energoatom"

Grinčuk je svoju odluku objavila na Fejsbuku, navodeći da joj "funkcija nikada nije bila cilj sama po sebi" i zahvalila predsedniku Ukrajine Vladimiru Zelenskom, vladi i narodnim poslanicima na poverenju, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne.

-Molim da se ne spekuliše o mom privatnom životu, dodala je Grinčuk, reagujući na navode tužilaca koji su sugerisali da je provodila noći u domu ministra pravde Galuščenka, s kojim je, prema istražiteljima, bila bliska.

Prethodno je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko saopštila je da je uputila ukrajinskom parlamentu, Vrhovnoj radi, predlog za razrešenje ministarke energetike Svetlane Grinčuk i ministra pravde Germana Galuščenka.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je javno zatražio ostavku Grinčuk, poručivši da "svi umešani u korupcionaške šeme u energetskom sektoru moraju biti kažnjeni, bez izuzetaka".

Nacionalni antikorupcijski biro 10. novembra objavio je da je sprovedena široka operacija pod nazivom "Midas", usmerena na razotkrivanje korupcije u energetici.

U okviru operacije izvršeno je više od 70 pretresa, a istražitelji tvrde da su otkrili šemu kojom je "oprano" oko 100 miliona dolara.

Prema navodima NABU, u šemi su učestvovali bivši savetnik ministra energetike, poznat pod kodnim imenom "Roket", zatim "Tenor", bivši direktor za bezbednost "Energoatoma", kao i biznismeni Timur Mindič i Aleksandar Cukerman, uz još nekoliko osoba.

Grinčuk je, međutim, istakla da ni ona ni Galuščenko nikada nisu imali savetnika po imenu Igor Mironjuk, koji se u istrazi pominje pod pseudonimom "Roket".

Dodala je i da "Energoatom" ne potpada direktno pod upravu Ministarstva energetike, ali da će resor "postupiti u skladu sa rezultatima istrage".

Iz kancelarije predsednika Ukrajine saopšteno je da "mora da postoji neizbežnost kazne za sve koji su uključeni u korupcionaške šeme" i da se od nadležnih organa očekuju konkretni rezultati.

Tanjug

