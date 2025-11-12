Svet

PESKOV ZA CNN O ODNOSIMA RUSIJE I SAD: Moramo otvoriti nove mogućnosti za trgovinu i ekonomsku saradnju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 11. 2025. u 20:11

ODNOSI između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država treba da se poboljšaju i otvore nove mogućnosti za ekonomsku saradnju dveju zemalja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

-Moramo poboljšati naše bilateralne odnose... Moramo otvoriti nove mogućnosti za trgovinu i ekonomsku saradnju, rekao je Peskov u intervjuu za „Si-En-En“.

On je napomenuo da odnosi Rusije i SAD imaju svetle perspektive, ali da obe strane trenutno gube vreme i novac.

Prema njegovim rečima, Rusija se nada da je predsednik SAD Donald Tramp i dalje spreman da pomogne u diplomatsko-političkom rešenju ukrajinske krize.

Peskov je dodao i da je nuklearna retorika opasna, a nuklearno oružje dobro za međusobno obuzdavanje.

-Nuklearna retorika uvek je opasna... s jedne strane, nuklearno oružje je dobra stvar za održavanje mira u smislu uzajamnog obuzdavanja, ali s druge strane, čak i razgovor o tome je opasan, istakao je Peskov.

sputnikportal.rs

