PESKOV ZA CNN O ODNOSIMA RUSIJE I SAD: Moramo otvoriti nove mogućnosti za trgovinu i ekonomsku saradnju
ODNOSI između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država treba da se poboljšaju i otvore nove mogućnosti za ekonomsku saradnju dveju zemalja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
-Moramo poboljšati naše bilateralne odnose... Moramo otvoriti nove mogućnosti za trgovinu i ekonomsku saradnju, rekao je Peskov u intervjuu za „Si-En-En“.
On je napomenuo da odnosi Rusije i SAD imaju svetle perspektive, ali da obe strane trenutno gube vreme i novac.
Prema njegovim rečima, Rusija se nada da je predsednik SAD Donald Tramp i dalje spreman da pomogne u diplomatsko-političkom rešenju ukrajinske krize.
Peskov je dodao i da je nuklearna retorika opasna, a nuklearno oružje dobro za međusobno obuzdavanje.
-Nuklearna retorika uvek je opasna... s jedne strane, nuklearno oružje je dobra stvar za održavanje mira u smislu uzajamnog obuzdavanja, ali s druge strane, čak i razgovor o tome je opasan, istakao je Peskov.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KIJEV ZVANIČNO OBUSTAVIO MIROVNE PREGOVORE S MOSKVOM
12. 11. 2025. u 17:27 >> 17:36
PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Vest potvrdila državna agencija, bio je miljenik mnogih generacija
GLUMAC Homajun Eršadi preminuo je u 78. godini nakon borbe sa rakom.
12. 11. 2025. u 16:25
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
PERSONA NON GRATA: "Tijana, šta će Tompson na tvom koncertu?"
"Pa, nikad se ne zna..."
12. 11. 2025. u 11:04
Komentari (0)