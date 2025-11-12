JOŠ JEDAN ZEMLJOTRES POGODIO KIPAR: Ne smiruje se tlo na popularnom turističkom ostrvu
ZEMLjOTRES magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 12. novembra 2025 u 15.23 časova, na Kipru.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 21 km od Pafosa.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15.6 kilometara ispod površine zemlje.
Podsetimo, još jedan jači zemljotres magnitude 5,2 stepena pogodio je jutros Kipar, nakon čega je usledilo nekoliko slabijih potresa.
(Telegraf)
