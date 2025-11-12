Svet

JOŠ JEDAN ZEMLJOTRES POGODIO KIPAR: Ne smiruje se tlo na popularnom turističkom ostrvu

В. Н.

12. 11. 2025. u 15:35

ZEMLjOTRES magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 12. novembra 2025 u 15.23 časova, na Kipru.

ЈОШ ЈЕДАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КИПАР: Не смирује се тло на популарном туристичком острву

Foto: Novosti

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 21 km od Pafosa.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15.6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsetimo, još jedan jači zemljotres magnitude 5,2 stepena pogodio je jutros Kipar, nakon čega je usledilo nekoliko slabijih potresa.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću