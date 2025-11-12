U RUSKOJ VOJSCI SE POJAVIO NOVI ROD VOJSKE: Naređenje izdao ministar odbrane

U ORUŽANIM snagama Ruske Federacije zvanično su formirane trupe bespilotnih sistema. Utvrđena je struktura novog roda vojske, zamenik načelnika trupa bespilotnih sistema, pukovnik Sergej Ištuganov, u intervjuu za „Komsomoljsku pravdu“.

Foto MO Rusije

„Određena je struktura novog roda vojske, imenovan je načelnik trupa bespilotnih sistema, stvoreni su organi vojnog upravljanja na svim nivoima. Formirani su formacijski pukovi i druge jedinice. Borbeni rad jedinica bespilotnih sistema vodi se po jedinstvenom planu i u saradnji sa drugim jedinicama grupacija vojske“, istakao je on.

Ministar odbrane Andrej Belousov predložio je ranije da se formiraju ove snage i pozvao da se napori usmere na unapređenje taktiko-tehničkih karakteristika dronova — pre svega u pogledu povećanja dometa primene, autonomije i otpornosti na smetnje.

(Sputnjik)