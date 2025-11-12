U RUSKOJ VOJSCI SE POJAVIO NOVI ROD VOJSKE: Naređenje izdao ministar odbrane
U ORUŽANIM snagama Ruske Federacije zvanično su formirane trupe bespilotnih sistema. Utvrđena je struktura novog roda vojske, zamenik načelnika trupa bespilotnih sistema, pukovnik Sergej Ištuganov, u intervjuu za „Komsomoljsku pravdu“.
„Određena je struktura novog roda vojske, imenovan je načelnik trupa bespilotnih sistema, stvoreni su organi vojnog upravljanja na svim nivoima. Formirani su formacijski pukovi i druge jedinice. Borbeni rad jedinica bespilotnih sistema vodi se po jedinstvenom planu i u saradnji sa drugim jedinicama grupacija vojske“, istakao je on.
Ministar odbrane Andrej Belousov predložio je ranije da se formiraju ove snage i pozvao da se napori usmere na unapređenje taktiko-tehničkih karakteristika dronova — pre svega u pogledu povećanja dometa primene, autonomije i otpornosti na smetnje.
(Sputnjik)
