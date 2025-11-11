SADA će portparolu japanskog Ministarstva spoljnih poslova Tošihiru Kitamuri, novinarima i kolumnistima lista "Nikei", profesorima sa Univerziteta Hitocubaši i drugim zvaničnicima biti zabranjeno da posećuju Rusiju.

Foto: M.Stevanović

Moskva je trajno zabranila ulazak u zemlju za 30 japanskih državljana, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

- Kao deo uzvratnih mera protiv tekućih takozvanih sankcija zvaničnog Tokija protiv naše zemlje, povezanih sa Specijalnom vojnom operacijom, doneta je odluka o trajnoj zabrani ulaska - navodi se u saopštenju.

Sada će portparolu japanskog Ministarstva spoljnih poslova Tošihiru Kitamuri, novinarima i kolumnistima lista "Nikei", profesorima sa Univerziteta Hitocubaši i drugim zvaničnicima biti zabranjeno da posećuju Rusiju, prenosi agencija RIA Novosti.

Krajem oktobra, portparol Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da će put ka obnavljanju dijaloga sa Japanom biti otvoren tek nakon što Tokio aktivno odustane od svoje antiruske politike usmerene na nanošenje štete Rusiji i njenim građanima.

Ona je napomenula da je upravo neprijateljski stav Japana doveo saradnju između dve zemlje u ćorsokak.

