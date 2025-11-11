OPLJAČKAN NARODNI MUZEJ U DAMASKU: Lopovi odneli statue iz perioda Rimskog carstva

NEKOLIKO lopova provalilo je u Narodni muzej Sirije i ukralo više statua iz doba Rimskog carstva, saopštili su danas zvaničnici.

Narodni muzej u Damasku je zbog incidenta na kratko zatvoren, a pljačka je otkrivena juče ujutru, dok zvaničnici smatraju da se ona desila u nedelju uveče.

Zvaničnik sirijske Generalne direkcije za antikvitete i muzeje rekao je da je ukradeno šest mermernih statua i da je istraga o incidentu u toku.

Syria launched an investigation after several ancient statues and rare artifacts were reported stolen from the National Museum in Damascus, one of the oldest museums in the Arab world. https://t.co/KK9M0kZe7s pic.twitter.com/3Zq310u3q7 — China Xinhua News (@XHNews) November 11, 2025

Šef policije u Damasku Osama Atkeh potvrdio je za državnu novinsku agenciju SANA da je iz muzeja ukradeno nekoliko statua i retkih kolekcionarskih predmeta, kao i da su stražari i drugo osoblje muzeja na saslušanju.

Narodni muzej u Damasku ponovo je otvoren 8. januara ove godine, mesec dana nakon što su pobunjenici svrgnuli predsednika Bašara el Asada sa vlasti i čime je okončan 14-godišnji građanski rat u Siriji.

Pripadnici Islamske države (ISIS) su tokom rata uništili veliki broj kulturnih dobara, uključujući mauzoleje u Palmiri, lokalitetu svetske baštine UNESKO, poznatim po kolonadama i drugim ruševinama starim oko 2.000 godina.

(Kurir)

