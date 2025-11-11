DRAMA TOKOM SAHRANE: Više od 80 ljudi povređeno nakon što je pao balkon na kući

ČAK 84 osobe su zatražile medicinsku pomoć nakon urušavanja balkona na privatnoj kući tokom sahrane u Čečeniji, od kojih je 43 hospitalizovano.

To je saopštila pres-služba Ministarstva zdravlja Čečenske Republike, prenose RIA Novosti .

- Nakon pregleda i ukazane hitne pomoći, hospitalizovano je 43 pacijenta, od kojih dva na odeljenju intenzivne nege - navodi se u saopštenju.

Istražitelji i tužilaštvo su pokrenuli istragu nakon vanredne situacije.