DRAMA TOKOM SAHRANE: Više od 80 ljudi povređeno nakon što je pao balkon na kući

11. 11. 2025. u 17:42

ČAK 84 osobe su zatražile medicinsku pomoć nakon urušavanja balkona na privatnoj kući tokom sahrane u Čečeniji, od kojih je 43 hospitalizovano.

Foto: Shutterstock

To je saopštila pres-služba Ministarstva zdravlja Čečenske Republike, prenose RIA Novosti .

- Nakon pregleda i ukazane hitne pomoći, hospitalizovano je 43 pacijenta, od kojih dva na odeljenju intenzivne nege - navodi se u saopštenju.

Istražitelji i tužilaštvo su pokrenuli istragu nakon vanredne situacije.

