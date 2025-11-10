BALTIČKI region je najsloženiji i najopasniji sa stanovišta mogućnosti direktnog vojnog sukoba između NATO-a i Rusije, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

„Ovde je najveća odgovornost. Ovde je situacija najdelikatnija. I ovde greška, pogrešna odluka ili nesporazum mogu imati tragične posledice za ceo svet, jer ovde stalno postoji najveća opasnost od direktnog sukoba između NATO-a i Rusije. U svakom smislu te reči, nigde drugde snage NATO-a i Rusije nisu tako blizu jedni drugih raspoređene“, istakao je Sijarto, govoreći u vazduhoplovnoj bazi u Šaulaju pred mađarskim pilotima koji učestvuju u misiji Severnoatlantske alijanse za zaštitu vazdušnog prostora Letonije, Litvanije i Estonije.

U tom kontekstu, on je naglasio da na vojnicima u ovom regionu leži posebna odgovornost.

„Mi, Mađari, sposobni smo da zaštitimo sebe i svoje saveznike bez eskalacije napetosti i bez uvlačenja naše zemlje i našeg saveza u rat“, poručio je on.

Kako je naveo političar, još 2022. godine zemlje NATO-a donele su odluku, prvo, da ne dozvole da Alijansa bude uvučena u ukrajinski sukob, a drugo, da učine sve kako bi izbegle direktan sukob sa Rusijom.

„Tada smo u potpunoj saglasnosti postavili dve veoma jasne crvene linije“, dodao je ministar, ističući da danas neki političari pokušavaju da „obesmisle njihove granice“.



On je izrazio zabrinutost zbog toga što je u Evropi i dalje prisutna vojna histerija i što postoje oni koji misle da je nuklearnu državu, odnosno Rusiju, moguće pobediti isporukama oružja trećoj zemlji — Ukrajini.

Prema mišljenju Sijarta, ti političari greše, ističući da je NATO odbrambeni, a ne napadački savez i pozvao mađarske vojnike da štite bezbednost i suverenitet svojih saveznika, istovremeno obezbeđujući mogućnost uspostavljanja mira.

Početkom oktobra, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se Rusija „svih ovih godina ne bori protiv Oružanih snaga Ukrajine ili Ukrajine“, već protiv celog NATO-a. Moskva smatra da su isporuke zapadnog oružja na teritoriji Ukrajine, kao i transportna sredstva NATO-a, legitimni vojni ciljevi.

Rusija poslednjih godina primećuje neviđene aktivnosti NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i naziva ih „obuzdavanjem ruske agresije“. Ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog vojno-političkog gomilanja snaga bloka u Evropi. Kremlj je izjavio da Rusija ni za koga ne predstavlja pretnju, ali da neće ignorisati dejstva koja su potencijalno opasna po njene interese.

