MAJKA PREGAZILA ĆERKU (1) DOK JE IZLAZILA IZ GARAŽE: Dete bilo zarobljeno pod autom, nije bilo spasa - tragedija u Austriji
STRAVIČNA porodična tragedija dogodila se u mestu Šarding, u Gornjoj Austriji, blizu granice s Nemačkom.
Dvadesetdevetogodišnja majka je prilikom izlaska iz garaže unazad pregazila svoju jednogodišnju ćerku, koja je preminula na mestu nesreće, saopštila je austrijska policija.
Roditelji su pre nesreće zajedno menjali gume na automobilu. Kada je majka krenula vozilom unazad, osetila je udarac i odmah se zaustavila.
Kada je izašla, shvatila je da joj je dete zarobljeno ispod automobila. Otac je pokušao da podigne vozilo dizalicom, ali spasa nije bilo devojčica je podlegla teškim povredama pre dolaska hitne pomoći.
(Alo)
BONUS VIDEO:
205 NA SAT U ZONI 80: Pravio haos na putu Kikinda-Zrenjanin
