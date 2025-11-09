Svet

MAJKA PREGAZILA ĆERKU (1) DOK JE IZLAZILA IZ GARAŽE: Dete bilo zarobljeno pod autom, nije bilo spasa - tragedija u Austriji

В. Н.

09. 11. 2025. u 18:01 >> 18:36

STRAVIČNA porodična tragedija dogodila se u mestu Šarding, u Gornjoj Austriji, blizu granice s Nemačkom.

МАЈКА ПРЕГАЗИЛА ЋЕРКУ (1) ДОК ЈЕ ИЗЛАЗИЛА ИЗ ГАРАЖЕ: Дете било заробљено под аутом, није било спаса - трагедија у Аустрији

Foto: N. Fifić

Dvadesetdevetogodišnja majka je prilikom izlaska iz garaže unazad pregazila svoju jednogodišnju ćerku, koja je preminula na mestu nesreće, saopštila je austrijska policija.

Roditelji su pre nesreće zajedno menjali gume na automobilu. Kada je majka krenula vozilom unazad, osetila je udarac i odmah se zaustavila.

Kada je izašla, shvatila je da joj je dete zarobljeno ispod automobila. Otac je pokušao da podigne vozilo dizalicom, ali spasa nije bilo devojčica je podlegla teškim povredama pre dolaska hitne pomoći.

(Alo)

BONUS VIDEO:

205 NA SAT U ZONI 80: Pravio haos na putu Kikinda-Zrenjanin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IGOR DODON ZA NOVOSTI: Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat
Svet

0 0

IGOR DODON ZA "NOVOSTI": Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat

NEPUNA dva meseca nakon pobede proevropske stranke PAS na parlamentarnim izborima u Moldaviji - stvarnost nije demantovala najmračnija predviđanja opozicije. Dobivši još jedan mandat potpune kontrole nad zemljom, stranka predsednice Maje Sandu, kaže u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" Igor Dodon, lider najveće opozicione Partije socijalista i bivši predsednik Moldavije, može sebi dozvoliti ono što je donekle oklevala da učini, kada je procenjivala izborne rizike.

09. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini

"ZVAO ME IZ BUNKERA U KIJEVU" Zelenski molio NATO da ponovi bosanski scenario u Ukrajini