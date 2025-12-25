(MAPA) FRONT SE LOMI: Rusi napreduju u Donbasu i Zaporoškoj oblasti ali su pod pritiskom kod Kupjanska (VIDEO)
SITUACIJA na liniji razdvajanja u Ukrajini poslednjih dana pokazuje jasne znake destabilizacije ukrajinske odbrane na više sektora paralelno.
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su jedinice ruskih oružanih snaga tokom ofanzivnih dejstava uspostavile potpunu kontrolu nad selom Svjato-Pokrovskoje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema zvaničnom izveštaju, naselje je zauzeto koordinisanim dejstvima jurišnih grupa, uz snažnu podršku artiljerije i taktičke avijacije.
Osvajanje Svjato-Pokrovskog ima pre svega taktički značaj. Time je ispravljena linija fronta u ovom sektoru, a ruske trupe su dobile povoljniji položaj za dalja dejstva prema unutrašnjosti ukrajinske odbrane. Tokom borbi, prema navodima ruskih vojnih izvora, naneti su gubici ljudstvu i tehnici nekoliko brigada Oružanih snaga Ukrajine koje su držale položaje u tom području. Nakon zauzimanja sela započete su operacije razminiranja, čišćenja terena i konsolidacije položaja, kao i uspostavljanje stabilnih logističkih ruta.
Paralelno sa događajima u Donbasu, situacija se pogoršava i na severoistoku Ukrajine. U Sumskoj oblasti, ukrajinske snage su, prema informacijama koje dolaze iz ruskih vojnih izvora i sa terena, započele povlačenje pojedinih jedinica dublje u unutrašnjost regiona. Povlačenje je, kako se navodi, usledilo nakon neuspelog kontranapada koji je ukrajinska vojska pokušala da izvede krajem decembra, a koji je rezultirao značajnim gubicima.
U oblasti Krasnopolja povučene su jedinice teritorijalne odbrane, delovi mehanizovanih brigada i specijalne snage, uključujući i elemente granične službe. Vojni posmatrači ističu da Kijev obično izdaje naređenja za povlačenje tek kada su uslovi na terenu krajnje nepovoljni, što u ovom slučaju dodatno naglašava ozbiljnost situacije u Sumskoj oblasti. Prema izveštajima sa terena, povlačenje je započelo već sledećeg jutra nakon neuspele operacije, što je dodatno uticalo na moral ukrajinskih jedinica.
Istovremeno, ukrajinska komanda nastavlja da ulaže značajne snage u pokušaje kontranapada na Pokrovskom pravcu u Donjeckoj Narodnoj Republici. Prema informacijama koje plasiraju pojedini ukrajinski i ruski izvori, uporni napadi u ovom sektoru imaju i političku dimenziju. Navodi se da Kijev pokušava da ostvari makar simboličan uspeh uoči novogodišnjeg obraćanja predsednika Volodimira Zelenskog, u kojem bi bili istaknuti navodni uspesi na frontu.
Zbog toga se, kako tvrde vojni komentatori, u ovom sektoru sprovode frontalni napadi uz velike gubitke, bez obzira na cenu. Samo tokom prethodnih dana, pojedine elitne jedinice ukrajinske vojske, uključujući vazdušno-desantne brigade, pretrpele su teške gubitke pokušavajući da povrate izgubljene položaje u blizini Pokrovska. Uprkos tome, ne očekuje se brzo odustajanje od ovih napada, jer je politički pritisak na vojni vrh Ukrajine izuzetno snažan.
Ništa manje složena situacija nije ni na severu Harkovske oblasti, u i oko Kupjanska. Nakon početnih izveštaja o potpunom ruskom zauzimanju grada i opkoljavanju ukrajinskih snaga, usledio je snažan odgovor Kijeva. Ukrajinska vojska je, koristeći prednost u ljudstvu, uspela da povrati deo prethodno izgubljenih pozicija i da stabilizuje pojedine sektore.
Borbe su se poslednjih dana vodile u samom urbanom jezgru, uključujući područje centralne pijace i kompleks policijske stanice. Analitičari primećuju da je ruska strana u početnoj fazi potcenila sposobnost Ukrajine da brzo prebaci dodatne snage u Kupjansk, računajući na brzu kapitulaciju opkoljenih jedinica. Kada se to nije dogodilo, postalo je jasno da za dugoročno zadržavanje grada nedostaje dovoljan broj ruskih snaga na terenu.
Ipak, istočni, levoobalni deo Kupjanska i dalje se nalazi pod ruskom kontrolom, tvrde ruski izvori. Ukrajinske snage, da bi ostvarile potpunu kontrolu nad gradom, morale bi da ulože više ljudstva i tehnike, što u trenutnim uslovima ozbiljnog kadrovskog deficita predstavlja veliki izazov. Prema procenama vojnih stručnjaka, naredni dani biće ključni za razumevanje da li Kijev ima kapacitete da nastavi ovakav tempo borbi ili će biti prinuđen na novu fazu stabilizacije linije fronta.
Posebno značajan razvoj događaja zabeležen je i u Zaporoškoj oblasti. Jedinice ruske grupe snaga „Dnjepar“ probile su ukrajinsku odbranu zapadno od Orehova, ostvarivši prodor koji je, prema dostupnim informacijama, na pojedinim mestima dubok do osam kilometara i širok oko dvadeset kilometara. Ruske snage trenutno napreduju ka nizu naselja, dok su u pojedinim mestima u toku operacije čišćenja i konsolidacije.
Analitičari ukazuju da su ova dejstva deo šire operativne slike, koja uključuje i napredovanje grupe „Vostok“ u pravcu Guljajpolja. Veći deo tog grada već je, prema procenama sa terena, pod ruskom kontrolom, dok su pokušaji ukrajinske vojske da prebaci rezerve u ovaj sektor bili ograničenog uspeha. Dugotrajni pritisak na više pravaca istovremeno, uz hronični nedostatak ljudstva, ozbiljno opterećuje ukrajinski Generalštab.
Ako se ovakav tempo nastavi, vojni posmatrači smatraju da bi ruske snage tokom zimske kampanje mogle značajno proširiti kontrolu nad većim delom Zaporoške oblasti. U kombinaciji sa pritiskom u Donbasu, kod Kupjanska i u Sumskoj oblasti, trenutna dešavanja ukazuju na fazu u kojoj se ukrajinska odbrana suočava sa istovremenim krizama na više ključnih tačaka fronta, bez jasnih rezervi koje bi mogle da preokrenu tok događaja u kratkom roku.
