IGOR DODON ZA "NOVOSTI": Plašim se da zapad i Sandu Moldaviju spremaju za rat

NEPUNA dva meseca nakon pobede proevropske stranke PAS na parlamentarnim izborima u Moldaviji - stvarnost nije demantovala najmračnija predviđanja opozicije. Dobivši još jedan mandat potpune kontrole nad zemljom, stranka predsednice Maje Sandu, kaže u ekskluzivnom razgovoru za "Novosti" Igor Dodon, lider najveće opozicione Partije socijalista i bivši predsednik Moldavije, može sebi dozvoliti ono što je donekle oklevala da učini, kada je procenjivala izborne rizike.

Foto: Profimedia

U okolnostima kada su i predsednički i parlamentarni izbori iza Moldavaca, vlast će težiti onom cilju koji je od samog početka bio na agendi njenih stranih nalogodavaca, uključujući i Džordža Soroša - potpunom potčinjavanju moldavske države i pretvaranju teritorije u poligon za geopolitičke interese kolektivnog Zapada. A to, u kontekstu rata u susednoj Ukrajini, upozorava Dodon, podrazumeva i vojna dejstva.

Pominjete ulogu NVO u destabilizaciji Moldavije. U kontektu protesta u Srbiji, možemo li povući paralelu između dešavanja koja su usmeravali predstavnici zapadnih organizacija u Kišinjevu pre četiri godine i ovih danas u Beogradu?

- To je, nažalost, bolna tema za našu zemlju. S jedne strane, mnogi građani su tokom poslednjih nekoliko decenija imali priliku da se zaposle i pristojno zarađuju u okviru različitih nevladinih organizacija, ali s druge strane, ta razgranata mreža se pretvorila u ključni instrument indoktrinacije, propagande i društveno-političkog uticaja, uključujući i sredstvo za regrutovanje različitih javnih delatnika i stručnjaka pod kontrolom zapadnih agenata. Drugim rečima, upravo preko nevladinih organizacija i društvenih mreža Zapad je u Moldaviji dobio ideološki i informativni rat, potčinivši sebi volju moldavskog naroda. To je instrument takozvane meke moći koji se pokazao izuzetno efikasnim, a sve finansijske troškove Zapada mi sada plaćamo time što smo postali kolonija kojom se upravlja iz inostranstva. I da, upravo zahvaljujući podršci tih organizacija Maja Sandu je došla na vlast. Ona je čovek sistema. Soroševog sistema.

Da li je na obećanju "Moldavija u EU 2028." koje osporavaju i Marta Kos ali i rumunski predsednik, Sandu mogla da animira birače da joj poklone poverenje?

- Pre nekoliko dana dao sam kratak komentar za moldavsku štampu na ovu temu i delimično ću ga ponoviti. Sudeći po izjavama koje stižu od komesara Evropske unije, a koje Kišinjev, nažalost, bezuslovno prihvata, Maja Sandu i njena stranka PAS spremne su da se integrišu u Evropsku uniju bez 20 odsto teritorije (Pridnjestrovlja), bez saglasnosti polovine stanovništva (koje je na referendumu o proevropskom kursu 2024. godine bilo suzdržano ili glasalo protiv), bez ikakvog poštovanja suvereniteta, bez garancija zaštite nacionalne privrede i domaćih proizvođača, bez uvažavanja hrišćanskih vrednosti i tradicionalne porodice, i bez pregovora koji bi bili u interesu naše zemlje. Stranka PAS spremna je da prihvati sve te ponižavajuće ustupke samo da bi Republika Moldavija dobila status siromašnog i krivog rođaka koji sedi za stolom Evropske unije - bez punih prava, i to u neizvesnoj budućnosti.



I Crkva kao politički agent Kako objašnjavate da sredstva za Besarabijsku mitropoliju Rumunske pravoslavne crkve koja deluje na kanonskoj teritoriji RPC, odobrava Ministarstvo odbrane Moldavije?

- Uloga Besarabijske mitropolije jeste u tome da razdrobi verski prostor zemlje i nanese udarac Moldavskoj mitropoliji, između ostalog i sa ciljem da se iskoreni jedan od simbola našeg identiteta. Bukurešt je zauzeo još jednu snažnu ideološku poziciju u našoj zemlji i koristi Besarabijsku mitropoliju kao sredstvo potkupljivanja i polugu pritiska i kontrole nad delom pravoslavnog stanovništva. A to što se na sumnjiv način prepliću niti između mitropolije i vojnog resora, još jasnije pokazuje njenu ulogu kao aktivnog političkog agenta na našoj teritoriji.

Da li je obećavajući članstvo u EU, uprkos brojnim nerešenim pitanjima u Moldaviji, Sandu možda izostavila da kaže da je prijem moguć ali samo u uniji sa Rumunijom?

- Čini se opravdanim pitanje: da li je to onda integracija ili kolonizacija. U ovom kontekstu, veoma su sumnjive i aktivnosti i politika Bukurešta. Nije tajna da se Rumunija ni na trenutak nije odrekla svojih teritorijalnih pretenzija prema Moldaviji. Taj cilj pokušava da ostvari na različite načine, ne isključujući ni svoje političke igre u pozadini procesa približavanja Republike Moldavije EU. Moguće je da se evrointegracije na kraju ni ne ostvare, ali će Rumunija usput, u tom procesu, delimično ostvariti svoje interese u vezi sa kontrolom nad Kišinjevom. A Maja Sandu, koja je ujedno i državljanka Rumunije, tome se ne protivi. Očigledno je da je ujedinjenje dveju zemalja njen ružičasti san. Što se tiče dijaloga između Evropske unije i Ukrajine, čini mi se da je Kijev po pitanju svojih prava u procesu integracije mnogo principijelniji nego Kišinjev.

Kako se stanovnici Pridnjestrovlja nose sa sve jačim pritiscima - sankcijama, energetskim kaznama, optužbama za separatizam...

- Odnos Kišinjeva prema Pridnjestrovlju predstavlja deo šireg paketa političkih i ekonomskih represija protiv svih snaga koje nisu po volji Maje Sandu. Ona i njeni sponzori su jednostavno odlučili da zadave levu obalu Dnjestra. I, kao što sam već napomenuo, u ovom slučaju cilj opravdava sva sredstva.

Vlasti u Kišinjevu ne obespokojava samo odmetničko Pridnjestrovlje, već i južna autonomna oblast u kojoj je partija PAS uzela zanemarljivo mali broj glasova. Da li ulazeći u obračun sa neposlušnom Gagauzijom i ruskim Pridnjestrovljem - Sandu rizikuje da duboko destabilizuje zemlju?

- Ona je samo delimično odgovorna za bezakonje koje se dešava u zemlji, budući da je na sebe preuzela ulogu neke vrste političkog robota koji nepokolebljivo izvršava zadati program. Ali, sam program je osmišljen i zapisan van granica Moldavije.Koji su tamo ciljevi, možemo samo da nagađamo. Ali je sasvim jasno da ti ciljevi i smernice nimalo ne odgovaraju našim nacionalnim interesima. A ako se vrši grub pritisak na Pridnjestrovlje i Gagauziju, to se čini sa daleko širim i dubljim planovima, koje Sandu i njena stranka PAS možda ni sami u potpunosti ne shvataju.

Izneli ste bojazan da bi Moldavija mogla postati poligon za vojne planove Zapada. Da li to objašnjava remilitarizaciju i široka ovlašćenja koja je dobilo Ministarstvo odbrane?

- Istakao sam ranije da u kontekstu rata u susednoj Ukrajini, spoljne sile pripremaju našu Moldaviju kao potencijalni poligon za vojna dejstva. Drugog objašnjenja za intenzivno naoružavanje naše zemlje jednostavno ne postoji. A poznato je, po Čehovu, da ako se u prvom činu na sceni pojavi puška - u drugom će ona neizbežno opaliti. Kod nas se zatvaraju škole i uništavaju vrtići, ali se zato kupuju vojni radari i smrtonosno oružje. Moldavcima to ni najmanje nije u interesu, niti im je potrebno. Ali kome jeste? I zašto se ulažu takvi troškovi? Kome tako tmurno zvone zvona? Zar nas zaista pripremaju za rat?

Manje Moldavaca, više LGBT zastava Šta je obeležilo četiri godine evropskog puta Moldavije kada je reč o ekonomiji i demografiji?

- Privreda beleži nula odsto rasta. Demografija je u oštrom deficitu i iz dana u dan se pogoršava. Narod je uplašen. Cenzura je sveprisutna. Pravosudni sistem je potpuno potčinjen vlastima. A ljudima su obećali svetlu i šarenu budućnost - baš kao zastavu LGBT pokreta - u Evropskoj uniji. Upravo na tim praznim obećanjima i na diktaturi Maje Sandu danas sve počiva. I to uz punu i angažovanu podršku Soroša i komesara iz Brisela.

Koga sve vidite kao strane u ratu - pominje se i učešće rumunske vojske, uloga Pariza kao koordinacionog centra...

- Nije mi lako da o tome govorim, jer mi nisu poznati planovi Zapada i predsednice. Ali jedan rumunski, veoma visoko pozicionirani vojni oficir već je javno izjavio da su, u slučaju približavanja fronta Dnjestru, rumunske trupe spremne da uđu na teritoriju Republike Moldavije. Šta reći na to? Komentari bez grubih reči ovde su suvišni. Iskreno se nadam da Moldavija neće biti uvučena u ovaj rat ni na koji način. I nekako ćemo sami rešiti pitanje Pridnjestrovlja, malo po malo, sopstvenim naporima i svakako mirnim putem.

Da li je posle izborne pobede PAS ostavljen prostor opoziciji i narodu koji ne slede kurs vladajuće stranke, da izraze svoje nezadovoljstvo?

- Za proteklih nekoliko godina više puta smo se uverili da je Sandu spremna da pribegne najradikalnijim merama kako bi ispunila naloge svojih političkih sponzora. Za njih cilj opravdavao sva sredstva. Ona je uništila slobodnu štampu, zatvorila nekoliko televizijskih kanala, potpuno stavila pod kontrolu pravosudne organe, zaplašila građane, pokrenula krivične postupke protiv lidera opozicije, s omalovažavanjem se odnosila prema problemima poljoprivrednika kojima je uskratila mogućnosti povoljnog izvoza u Rusku Federaciju. I nije pokazala nikakvu brigu za patnje stotina hiljada ljudi koji su, zbog gluposti vlade, primorani da plaćaju nerazumno visoke cene gasa, grejanja i struje. I sve to uz pristanak ili prećutno odobrenje ambasada. A ako je "žuta diktatura" to mogla sebi da dozvoli tokom prvog mandata, sada se od nje može očekivati sve - pa i sistematsko uništavanje opozicije u zemlji. Situacija je zabrinjavajuća i ne sluti da će doneti išta dobro narodu.