"BILA SAM U ZAŠTITNOJ OPREMI, PRETNJA DRONA BILA JE STALNA I OPIPLJIVA" DŽolijeva podelila traumatične utiske sa prve linije fronta u Ukrajini
AMERIČKA glumica i ambasadorka dobre volje UNICEF-a Anđelina Džoli podelila je svoje utiske o nedavnim putovanjima u Herson i Nikolajev.
Ona je o tome napisala na Instagramu , prenosi Ukrinform.
„Ove nedelje sam posetila Nikolajev i Herson u Ukrajini kako bih se sastala sa porodicama koje žive na prvim linijama fronta. Pretnja od dronova bila je stalna i opipljiva - tiho zujanje na nebu. Meštani to zovu 'ljudski safari', jer se dronovi koriste za nadzor, lov i teror. Bio je trenutak kada smo morali da stanemo i sačekamo da dron preleti iznad nas. Bila sam u zaštitnoj opremi i za mene je to trajalo samo nekoliko dana, ali ove porodice ovako žive svaki dan“, primetila je glumica .
Džoli je rekla da su ljudi sa njom delili priče o psihološkom naporu života pod stalnom pretnjom i strahu od toga da će ih svet zaboraviti.
„Preselili su škole, klinike i vrtiće u utvrđene podrume, odlučivši da život mora da se nastavi. Bilo je teško, ali inspirativno“, dodala je.
Glumica je naglasila da je impresionirana snagom i odlučnošću ukrajinskih dobrovoljaca i lokalnih organizacija. Po njenom mišljenju, to je vrsta hrabrosti koju vlade treba da pokažu kako bi zaustavile sukobe i zaštitile civile.
Kako je objavio Ukrinform, američka glumica, model, rediteljka i ambasadorka dobre volje UNICEF-a Anđelina Džoli posetila je 5. novembra Herson i Nikolajev, a 8. novembra se zaustavila u Vinici.
(Ukrinform)
