Svet

"BILA SAM U ZAŠTITNOJ OPREMI, PRETNJA DRONA BILA JE STALNA I OPIPLJIVA" DŽolijeva podelila traumatične utiske sa prve linije fronta u Ukrajini

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 11. 2025. u 11:12

AMERIČKA glumica i ambasadorka dobre volje UNICEF-a Anđelina Džoli podelila je svoje utiske o nedavnim putovanjima u Herson i Nikolajev.

БИЛА САМ У ЗАШТИТНОЈ ОПРЕМИ, ПРЕТЊА ДРОНА БИЛА ЈЕ СТАЛНА И ОПИПЉИВА Џолијева поделила трауматичне утиске са прве линије фронта у Украјини

Foto: Profimedia

Ona je o tome napisala na  Instagramu , prenosi Ukrinform.

„Ove nedelje sam posetila Nikolajev i Herson u Ukrajini kako bih se sastala sa porodicama koje žive na prvim linijama fronta. Pretnja od dronova bila je stalna i opipljiva - tiho zujanje na nebu. Meštani to zovu 'ljudski safari', jer se dronovi koriste za nadzor, lov i teror. Bio je trenutak kada smo morali da stanemo i sačekamo da dron preleti iznad nas. Bila sam u zaštitnoj opremi i za mene je to trajalo samo nekoliko dana, ali ove porodice ovako žive svaki dan“, primetila je glumica .

Džoli je rekla da su ljudi sa njom delili priče o psihološkom naporu života pod stalnom pretnjom i strahu od toga da će ih svet zaboraviti.

„Preselili su škole, klinike i vrtiće u utvrđene podrume, odlučivši da život mora da se nastavi. Bilo je teško, ali inspirativno“, dodala je.

Glumica je naglasila da je impresionirana snagom i odlučnošću ukrajinskih dobrovoljaca i lokalnih organizacija. Po njenom mišljenju, to je vrsta hrabrosti koju vlade treba da pokažu kako bi zaustavile sukobe i zaštitile civile.

Kako je objavio Ukrinform, američka glumica, model, rediteljka i ambasadorka dobre volje UNICEF-a Anđelina Džoli posetila je 5. novembra Herson i Nikolajev, a 8. novembra  se zaustavila u Vinici.

(Ukrinform)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EDITIN DEČKO ODAVNO JE POZNAT JAVNOSTI: Zbog ubistva svoje devojke pokušao je otmicu

EDITIN DEČKO ODAVNO JE POZNAT JAVNOSTI: Zbog ubistva svoje devojke pokušao je otmicu