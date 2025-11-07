"POTPISAĆEMO VELIKI SPORAZUM" Oglasio se Sijarto uoči sastanka Orbana i Trampa
MAĐARSKA će sa Sjedinjenim Američkim Državama potpisati sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije, uključujući dogovor o kupovini američkog nuklearnog goriva i američke tehnologije za skladištenje istrošenog goriva u nuklearnoj elektrani koju je izgradila Rusija, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Sporazum će biti potpisan u trenutku kada je planirano da predsednik SAD Donald Tramp danas održi razgovore sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a očekuje se da će dvojica lidera razgovarati i o mađarskoj zavisnosti od ruske nafte, prenosi Rojters.
- Potpisaćemo veliki međuvladin sporazum o saradnji u oblasti nuklearne energije sa mojim kolegom, američkim ministrom spoljnih poslova Markom Rubijom - rekao je Sijarto.
On je kazao da će Mađarska kupovati američko nuklearno gorivo za svoju nuklearnu elektranu u Pakšu, koju je izgradila Rusija, kako bi zadovoljila svoje rastuće energetske potrebe.
Ruski Rosatom trenutno gradi dva nova reaktora u Pakšu.
Projekat proširenja Pakš II, koji je značajno odložen, dodeljen je Rosatomu 2014. godine bez tendera.
Mađarska će, takođe, kupiti američku tehnologiju koja će omogućiti da se istrošeno nuklearno gorivo bezbedno skladišti unutar nuklearne elektrane Pakš, naveo je Sijarto u saopštenju.
Sporazum će obuhvatiti i male modularne nuklearne reaktore, dodao je on.
Mađarska je jedna od retkih zemalja EU koja održava bliske odnose sa Moskvom od ruskog napada na Ukrajinu i ne želi da smanji svoju zavisnost od ruske energije, navodi agencija.
Tramp podržava Orbana, ali je pozvao evropske zemlje da smanje energetske veze sa Moskvom i da kupuju više energenata od SAD.
(Tanjug)
