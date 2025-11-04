Svet

SVE SRAVNJENO SA ZEMLJOM U POKROVSKU: Ukrajinci podelili jeziv snimak sa prve linije fronta, ledi krv u žilama (VIDEO)

В.Н.

04. 11. 2025. u 10:46

BORCI iz jedinice specijalnih snaga Timur Odbrambene obaveštajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine objavili su jedinstvene snimke borbenih dejstava u Pokrovsku, u Donjeckoj oblasti.

Foto: Jutjub pritnskrin/Ukrinform

„Operacija DIU u određenom području Pokrovska se nastavlja“, navodi se u natpisu ispod videa.

Kako je izvestio Ukrinform, nakon uspešne vazdušno-desantne operacije u Pokrovsku, specijalne jedinice Timur su obezbedile rutu, a pridružile su im se dodatne snage Društva za odbranu vojske.

(Ukrinform)

BONUS VIDEO:

