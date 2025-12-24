MAJSTORE, E PA NE MOŽE TAKO! Legendarni stručnjak brutalno udario na dvojicu igrača Crvene zvezde
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sa 102:92 od Pariza u 18. kolu Evrolige.
Nakon meča u studiju "TV Arena sport" Vlade Đurović je osuo drvlje i kamenje po igračima Zvezde:
- Grejem me je razočarao. Jeste samo dva minuta igrao, ali ni ja ga ne bi uveo posle. Er bol, izgubljene lopte, minus indeks. Ne možeš da igraš burazeru posle toga. Jago dugo nije igrao, ušao je kad je već sve bilo rešeno, i on minus, čovek je minus. Nvora je bio tragičan, ali on ima mnogo veći uticaj, nego ova dvojica. Možda se on najljutio što je bio prva izmena, ali kad uđeš, izgubiš loptu, pa im pokloniš loptu... Ubacio je jednu trojku, vidim da je bio nezadovoljan, mrmlja na klupi, Zvezda od njega očekuje 15-20 poena, on je stvarno bio tragičan. Zbog čega, on treba da odgovori. Odželej nula, nula mu je i indeks. On najmanje šutira, a ubacuje. Šutne 4-2, ovoga puta nula, sve što je šutnuo je promašio. Motiejunas uvek počinje, očekuješ od njega četiri, pet poena i to je to - kazao je za TV Arenu posle utakmice Đurović.
Ogorčen je iskusni trener zbog neprofesionalnog ponašanja Nvore.
- Ne može on tako da se ponaša, on je Zvezdin prvi strelac. Ovako da odigra, to je neverovatno. Imaš loptu u skoku, sam je, on uzme loptu i kao da namerno doda protivniku da postigne koš. Onda dribling, izgubi loptu, odbrana mu je bila slaba.
Istakao je Đurović da su igrači Zvezde loše igrali odbranu.
- Oni su im trčali u leđa, vrlo sporo su se vraćali. Batler je takav šuter, to sam rekao, on ima 30 poena u rukama stalno, ali su ga dobro čuvali, i Mekintajera takođe. Nije mogao da šutne lagano, pa je ulazio i popio šest banana. A Batleru je stavljen igrač koji je 204, on je pokušavao da mu priđe bliže, ali ovaj nije prilazio, on kad šutne, on ga da, onda su popustili sa odbranom, opet mu je na kraju stavio onog visokog da ga čuva, da ne može da šutne. Kada god šutne, on će da ubaci, to je neviđena ruka. Ali mislim da bi on nekada trebalo da počne, da se brže zagreje, možda je najbolje da igra, makar igrao i sa Mekintajerom.
Crveno-beli naredeni meč u Evroligi igraju sa Efesom (2. januar, 18.00).
- Zvezdi treba da se sabere i dobro je da tek za 10 dana ima meč u Evroligi sa Efesom. Efes igra produžetak, ne bi bilo loše i da izgubi od Asvela. Svakako, sad neka grdnja i zašto tako loša predstava, ne pije vodu. Saša pametno nije pomenuo nijednog pojedinca, što i ne treba da kaže. Nisam pomenuo Davidovca, dao je pet poena, ali je igrao mnogo minuta, dao je trojku na kraju, to ni ne računam. Batleru takođe, majstore, gde si bio u trećoj četvrtini, a ne na 20 razlike.
