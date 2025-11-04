IZMEĐU JAVNE I SNA: Borelj sumnja da su Putin i Tramp sklopili tajni dogovor

BIVŠI šef evropske diplomatije Žozep Borelj ocenio je da predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp imaju sporazum koji su sklopili na Aljasci.

-Tramp je zadužen da ubedi Zelenskog da ga dobrovoljno prihvati ili da ga na to primora. To nije uradio kada je Zelenski došao u Belu kuću jer je oko sebe imao Evropljane koji su ga podržavali. Izgleda da je to uradio tokom poslednjeg sastanka, izjavio je bivši šef evropske diplomatije.

Ocenio je da Tramp neće dati rakete "tomahavk" Ukrajini, dodajući da to "nije toliko ni važno".

-Pričamo o ovim raketama kao o svetom oružju koje će rešiti sve, međutim, to nije tako. Tramp je verovatno rekao: “Vidite, ovaj sukob mora da se završi, i morate da predate teritoriju i tačka. Ako to ne učinite, Rusija će vas uništiti", istakao je Borelj.

