IZMEĐU JAVNE I SNA: Borelj sumnja da su Putin i Tramp sklopili tajni dogovor
BIVŠI šef evropske diplomatije Žozep Borelj ocenio je da predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp imaju sporazum koji su sklopili na Aljasci.
-Tramp je zadužen da ubedi Zelenskog da ga dobrovoljno prihvati ili da ga na to primora. To nije uradio kada je Zelenski došao u Belu kuću jer je oko sebe imao Evropljane koji su ga podržavali. Izgleda da je to uradio tokom poslednjeg sastanka, izjavio je bivši šef evropske diplomatije.
Ocenio je da Tramp neće dati rakete "tomahavk" Ukrajini, dodajući da to "nije toliko ni važno".
-Pričamo o ovim raketama kao o svetom oružju koje će rešiti sve, međutim, to nije tako. Tramp je verovatno rekao: “Vidite, ovaj sukob mora da se završi, i morate da predate teritoriju i tačka. Ako to ne učinite, Rusija će vas uništiti", istakao je Borelj.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SVE ZA 1 EVRO: Rumunija kupila 18 borbenih aviona i delove od Holandije
03. 11. 2025. u 23:22
ZA OVO MESTO SPREMNI SU DA GINU: Mediji otkrili mesto hipotetičkog sukoba Rusije i NATO
03. 11. 2025. u 22:22
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)