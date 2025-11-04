Svet

IZMEĐU JAVNE I SNA: Borelj sumnja da su Putin i Tramp sklopili tajni dogovor

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2025. u 00:33

BIVŠI šef evropske diplomatije Žozep Borelj ocenio je da predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp imaju sporazum koji su sklopili na Aljasci.

ИЗМЕЂУ ЈАВНЕ И СНА: Борељ сумња да су Путин и Трамп склопили тајни договор

Foto: Profimedia

-Tramp je zadužen da ubedi Zelenskog da ga dobrovoljno prihvati ili da ga na to primora. To nije uradio kada je Zelenski došao u Belu kuću jer je oko sebe imao Evropljane koji su ga podržavali. Izgleda da je to uradio tokom poslednjeg sastanka, izjavio je bivši šef evropske diplomatije.

Ocenio je da Tramp neće dati rakete "tomahavk" Ukrajini, dodajući da to "nije toliko ni važno".

Foto X/Whitehouse

-Pričamo o ovim raketama kao o svetom oružju koje će rešiti sve, međutim, to nije tako. Tramp je verovatno rekao: “Vidite, ovaj sukob mora da se završi, i morate da predate teritoriju i tačka. Ako to ne učinite, Rusija će vas uništiti", istakao je Borelj.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVE ZA 1 EVRO: Rumunija kupila 18 borbenih aviona i delove od Holandije
Svet

0 1

SVE ZA 1 EVRO: Rumunija kupila 18 borbenih aviona i delove od Holandije

MINISTARSTVO odbrane Rumunije potpisalo je danas ugovor o kupovini 18 borbenih aviona F-16 "Fighting Falcon" i prateće opreme od Vlade Kraljevine Holandije po simboličnoj ceni od jednog evra, koji će biti korišćeni isključivo za obuku i trening pilota NATO i ukrajinskih pilota u okviru Evropskog centra za obuku F-16 u Feteštiju, preneo je Digi 24.

03. 11. 2025. u 23:22

Politika
Tenis
Fudbal
KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?

KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?