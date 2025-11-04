Svet

VRATITE SE KUĆI Merc: Sirijske izbeglice u Nemačkoj treba da se vrate kući, rat je završen

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2025. u 00:11

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da sirijske izbeglice u Nemačkoj treba da se vrate u svoju zemlju sada kada je rat u Siriji okončan, upozorivši da će oni koji odbiju povratak biti deportovani.

ВРАТИТЕ СЕ КУЋИ Мерц: Сиријске избеглице у Немачкој треба да се врате кући, рат је завршен

Foto: Profimedia

-Više ne postoji nijedan razlog da Sirijci koji su pobegli od rata traže azil u Nemačkoj. Oni koji odbiju povratak, naravno, mogu biti proterani, rekao je Merc tokom posete gradu Husumu na severu Nemačke, preneo je Tajms of Izrael.

Merc je naveo i da je uputio poziv privremenom predsedniku Sirije Ahmedu al Šari, čije su islamističke snage prošle godine svrgnule dugogodišnjeg lidera Bašara al Asada, da poseti Nemačku radi razgovora o zajedničkim rešenjima.

-Siriji je potrebna sva njena snaga, a pre svega Sirijci, da bi se obnovila, rekao je Merc,

U Nemačkoj trenutno živi oko milion Sirijaca, većinom onih koji su izbegli tokom velikog talasa migracija 2015. i 2016. godine.

(Tanjug)

