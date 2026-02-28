Tip fudbal

JURIMO PETU "SIGURICU" U NIZU: Tip predlog za tiket sa tri realne kvote koji lagano dolazi

О.М.

28. 02. 2026. u 07:42

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУРИМО PEТУ СИГУРИЦУ У НИЗУ: Тип предлог за тикет са три реалне квоте који лагано долази

FOTO: Profimedia

Jučerašnji predlog dobitnog tiketa možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjeg:

Subota

18.30 Borusija D. - Bajern M. 1 (1.46)

20.00 Fejha - Nasr 1 (1.25)
21.45 Boka j. - Himnazija EM 1 (1.44)


Ukupna kvota: 2.39

