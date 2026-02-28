JURIMO PETU "SIGURICU" U NIZU: Tip predlog za tiket sa tri realne kvote koji lagano dolazi
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Jučerašnji predlog dobitnog tiketa možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjeg:
Subota
18.30 Borusija D. - Bajern M. 1 (1.46)
21.45 Boka j. - Himnazija EM 1 (1.44)
Ukupna kvota: 2.39
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NOĆ ODLUKUE NA "RAJKU": Može li Zvezda da dovrši posao protiv Lila?
26. 02. 2026. u 07:00
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
26. 02. 2026. u 06:30
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za ljubitelje odbojke
26. 02. 2026. u 08:25
ALBANCI U ŠOKU ZBOG PONAŠANjA FRANCUZA NA MEČU SA ZVEZDOM! Evo šta su uradili navijači Lila! (FOTO)
FK Crvena zvezda i Lil su u Beogradu odigrali revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope, a jedna scena sa stadiona "Rajko Mitić" šokirala je Albance.
27. 02. 2026. u 16:52
"ALI, JA SAM AMER!", "NE, TI SI RUS! MARŠ ODAVDE!" Skandal! Zabranili mu da učestvuje na Svetskom prvenstvu!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" - šokirale su i Amerikance.
27. 02. 2026. u 13:48
KATASTROFA! Stigle loše vesti za Zvezdu nakon eliminacije od Lila
A tako je izgledalo sve bajno...
27. 02. 2026. u 09:21
Komentari (0)