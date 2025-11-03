MAĐARSKA UPUTILA OŠTAR ZAHTEV: Kijev mora da vrati prava mađarskoj manjini u Zakarpatju

VLADA Mađarske zahteva od Ukrajine potpuno vraćanje prava mađarskoj manjini u Zakarpatju i neće podleći pritisku po tom pitanju od strane lidera Evropske unije, izjavio je ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih odnosa Mađarske, Peter Sijarto, tokom obraćanja parlamentu.

Prema njegovim rečima, Evropska komisija pokušava da ubedi Mađarsku da sada, zbog konflikta u Ukrajini, „nije vreme“ da se postavljaju zahtevi u vezi sa poštovanjem prava nacionalnih manjina.

-Uprkos ovom pritisku, mi čvrsto insistiramo na tome da Ukrajina mora da vrati mađarskoj nacionalnoj zajednici u Zakarpatju sva prava koja su joj oduzeta počev od 2015. godine, naglasio je ministar.

On je dodao da „Ukrajinci šire propagandu u Briselu i lažno tvrde da su vratili prava mađarskoj zajednici u Zakarpatju“.

-To apsolutno nije tačno. Stalno slušamo obećanja i lepe reči, ali do danas nije usvojena nijedna izmena zakona koja bi obezbedila vraćanje tih prava, istakao je Sijarto.

Vlada Mađarske više puta je poručila da neće dozvoliti početak pregovora između Evropske unije i Ukrajine o pristupanju EU sve dok ukrajinske vlasti ne vrate prava mađarskoj manjini. Budimpešta smatra da su nakon 2015. godine etnički Mađari u Zakarpatju lišeni svojih prava — uključujući i pravo na upotrebu maternjeg jezika u oblasti kulture i obrazovanja.

Mađarski zahtevi, koji se sastoje od 11 tačaka, predati su Kijevu, ali su započete konsultacije o toj temi prekinute poslednjih meseci zbog pogoršanja odnosa između dve zemlje.

