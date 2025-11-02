PRONAĐENA VOJNI TUŽILAC TOMER-JERUŠALMI: Nepovređena na plaži na severu Tel Aviva
BIVŠI vojni tužilac Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-major Jifat Tomer-Jerušalmi, pronađena je živa i nepovređena na plaži na severu Tel Aviva, nakon što su izraelske vlasti danas sat vremena tragale za njom, saopštila je policija.
Ona je pronađena je nakon što su njeno vozilo i pismo otkriveni na plaži Hacuk, prenosi Džeruzalem post.
Televizija N12 njuz objavila je da se ona trenutno nalazi sa policijom i svojim suprugom.
Pronađena je oko kilometar severno od plaže Hacuk.
Porodica Tomer-Jerušalmi je prijavila njen nestanak lokalnim vlastima, što je pokrenulo policijsku potragu, preneo je N12.
Vojni tužilac je podnela ostavku u petak ujutru nakon što je ministar odbrane Izrael Kac pokušao da je smeni.
U svojoj ostavci navela je da je odobrila odavanje snimka televiziji N12 njuz na kojem izraelski vojnici navodno seksualno zlostavljaju palestinskog zatvorenika.
-Odobrila sam odavanje dokaza medijima u pokušaju da se suprotstavim lažnoj propagandi protiv pripadnika vojne policije. Preuzimam punu odgovornost za sve dokaze koje je ova jedinica prosledila medijima. Na osnovu ove odgovornosti, takođe sam odlučila da okončam svoju ulogu vojnog tužioca.
Tomer-Jerušalmi treba da bude ispitana u sklopu krivične istrage o odavanju snimka.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OTKRIVENI TAJNI DETALjI SPORAZUMA Zapadni mediji: Pravila Gugla i Amazona ne važe za Izrael
30. 10. 2025. u 21:20
IZVESTITELjKA UN OPTUŽILA 63 ZEMLjE UKLjUČUJUĆI SAD: Za saučesništvo u genocidu u Gazi
30. 10. 2025. u 16:37
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)