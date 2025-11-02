PRONAĐENA VOJNI TUŽILAC TOMER-JERUŠALMI: Nepovređena na plaži na severu Tel Aviva

BIVŠI vojni tužilac Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-major Jifat Tomer-Jerušalmi, pronađena je živa i nepovređena na plaži na severu Tel Aviva, nakon što su izraelske vlasti danas sat vremena tragale za njom, saopštila je policija.

Ona je pronađena je nakon što su njeno vozilo i pismo otkriveni na plaži Hacuk, prenosi Džeruzalem post.

Televizija N12 njuz objavila je da se ona trenutno nalazi sa policijom i svojim suprugom.

Pronađena je oko kilometar severno od plaže Hacuk.

Porodica Tomer-Jerušalmi je prijavila njen nestanak lokalnim vlastima, što je pokrenulo policijsku potragu, preneo je N12.

Vojni tužilac je podnela ostavku u petak ujutru nakon što je ministar odbrane Izrael Kac pokušao da je smeni.

U svojoj ostavci navela je da je odobrila odavanje snimka televiziji N12 njuz na kojem izraelski vojnici navodno seksualno zlostavljaju palestinskog zatvorenika.

-Odobrila sam odavanje dokaza medijima u pokušaju da se suprotstavim lažnoj propagandi protiv pripadnika vojne policije. Preuzimam punu odgovornost za sve dokaze koje je ova jedinica prosledila medijima. Na osnovu ove odgovornosti, takođe sam odlučila da okončam svoju ulogu vojnog tužioca.

Tomer-Jerušalmi treba da bude ispitana u sklopu krivične istrage o odavanju snimka.

Tanjug

