BRITANCI ODBACUJU LJUBIMCE KAO STARE IGRAČKE: Cena hrane jača od ljubavi
U VELIKOJ Britaniji se sve više kućnih ljubimaca napušta zbog rastućih troškova za hranu i veterinarske usluge, jer su mnogi koji su nabavili kućne ljubimce tokom epidemije kovid-19 shvatili da to košta mnogo više novca nego što žele, saopštila je Dobrotvorna organizacija za zaštitu životinja (RSPCA).
Prema dostupnim podacima, pozivi vatrogascima za spasavanje životinja porasli su za više od četvrtine u poslednjih pet godina, a u toku je novi talas napuštanja kućnih ljubimaca, prenosi danas Gardijan. RSPCA je saopštila da je prošle godine primila rekordnih 22.503 izveštaja o napuštanju životinja, jer su troškovi veterinara i hrane za kućne ljubimce dramatično porasli.
Podaci britanske Kancelarije za nacionalnu statistiku pokazuju da su troškovi za veterinara prošlog meseca bili skoro 50 odsto veći nego 2020. godine, a prosečna cena konzerve hrane za pse porasla je sa 60 penija na 1,03 funte (1,13 evra) u istom vremenskom periodu. Vatrogasna služba je zabeležila povećanje broja poziva za spasavanje životinja u Engleskoj za 27 odsto tokom poslednjih pet godina, a pozivi za spasavanje domaćih životinja porasli su za 38 odsto u istom periodu.
Od početka godine do juna širom zemlje je bilo 3.462 spasavanja domaćih životinja, od čega više od trećine u Londonu.
Prema podacima Udruženja proizvođača hrane za kućne ljubimce, 3,2 miliona domaćinstava u Velikoj Britaniji je nabavilo kućne ljubimce tokom pandemije kovida, ali mnogi nisu bili spremni za troškove koji su porasli u prethodnim godinama.
