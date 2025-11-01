„POVLAČENJE NIJE PORAZ!“ Zalužni: Nesklad između želja i mogućnosti tokom odbrane Pokrovska
BIVŠI komandant VSU general Valerij Zalužni dao je svoje viđenje situacije kod Pokrovska.
Štab bivšeg vrhovnog komandanta smatra da je ključni problem bio nesklad između planova i stvarnih mogućnosti: iscrpljene jedinice su delovale bez potrebnih rezervi i logističke podrške.
Komunikacija između štabova je bila fragmentirana, a javne izjave o „stabilizaciji“ nisu odražavale stvarnu situaciju.
Zalužni je naglasio da je efikasna odbrana moguća samo uz jasan lanac komandovanja, adekvatno snabdevanje i iskrenu procenu situacije.
„Povlačenje nije poraz ako spasava živote i deo je dobro osmišljenog plana, a ne posledica haosa“, izjavio je general Zalužni.
(RVvoenkor)
