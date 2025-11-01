Svet

„POVLAČENJE NIJE PORAZ!“ Zalužni: Nesklad između želja i mogućnosti tokom odbrane Pokrovska

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 11. 2025. u 18:25

BIVŠI komandant VSU general Valerij Zalužni dao je svoje viđenje situacije kod Pokrovska.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Štab bivšeg vrhovnog komandanta smatra da je ključni problem bio nesklad između planova i stvarnih mogućnosti: iscrpljene jedinice su delovale bez potrebnih rezervi i logističke podrške.

Komunikacija između štabova je bila fragmentirana, a javne izjave o „stabilizaciji“ nisu odražavale stvarnu situaciju.

Zalužni je naglasio da je efikasna odbrana moguća samo uz jasan lanac komandovanja, adekvatno snabdevanje i iskrenu procenu situacije.

„Povlačenje nije poraz ako spasava živote i deo je dobro osmišljenog plana, a ne posledica haosa“, izjavio je general Zalužni.

(RVvoenkor)

