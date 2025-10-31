KINA LANSIRALA SVEMIRSKU LETELICU: Tri astronauta lete ka svemirskoj stanici Tjangong
KINA je danas lansirala svemirsku letelicu "šendžou-21", u kojoj se nalaze tri astronauta, na kinesku svemirsku stanicu Tjangong, uključujući i najmlađeg člana svog astronautskog tima, javila je Sinhua.
Letelica je poletela iz Centra za lansiranje satelita Đijućen na severozapadu Kine.
To je sedma misija na kinesku svemirsku stanicu otkako je završena 2022. godine.
Svemirskom stanicom Tjangong upravlja Kineska agencija za letenje sa ljudskom posadom.
Tjangong se nalazi u niskoj Zemljinoj orbiti, između 340 i 450 kilometara iznad površine Zemlje.
(Tanjug)
