UKRAJINSKA služba bezbednosti (SBU) saopštila je da je tokom leta 2023. godine uništila jedan od tri ruska raketna sistema srednjeg dometa „Orešnik“.

Prema rečima šefa SBU-a, Vasilija Maljuka, operacija je izvedena na ruskom poligonu Kapustin Jar, ali su detalji misije čuvani kao poverljivi. Ukrajina je tek sada odlučila da objavi ovu informaciju, navodeći da je akciju sprovela specijalna jedinica obaveštajne službe.

Maljuk je izjavio da je cilj bio „neutralisati deo ruskog arsenala dugog dometa koji predstavlja direktnu pretnju ukrajinskoj teritoriji“. On nije precizirao kojom je tehnologijom ili oružjem napad izveden niti kada tačno, ali se pretpostavlja da su korišćeni dalekometni dronovi ili rakete zapadnog porekla.

Tokom istog sastanka, predsednik Vladimir Zelenski ocenio je da Rusija trenutno raspolaže kapacitetom da ispali „najmanje šest projektila“ iz sistema „Orešnik“. Prema njegovim rečima, Kremlj planira da u decembru 2025. godine rasporedi ove rakete i na teritoriji Belorusije, što bi, kako je rekao, „ozbiljno promenilo bezbednosnu arhitekturu Evrope“.

Zelenski je upozorio evropske zemlje da „obrate pažnju na rizike koje ovaj sistem nosi“, naglasivši da je njegov domet procenjen na oko 5.000 kilometara, što omogućava pokrivanje gotovo čitave teritorije EU.

Podseća se da je raketni sistem „Orešnik“ prvi put korišćen protiv ciljeva u Ukrajini krajem 2024. godine, u napadu na proizvodne pogone fabrike „Južmaš“ u Dnjipropetrovsku. Sistem je, prema ruskim izvorima, trenutno u fazi serijske proizvodnje i deo je šire modernizacije ruskih snaga strateškog dometa.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je najavio da će Belorusija postati deo „zajedničkog odbrambenog prostora“ i da će se u toj zemlji do kraja 2025. godine nalaziti i elementi sistema „Orešnik“. Minsk je potvrdio da su „u toku završne pripreme“ za prijem nove raketne tehnologije, navodeći da je reč o „odbrambenom raspoređivanju“.

S druge strane, ukrajinski zvaničnici smatraju da ovaj potez ima jasan cilj, a to je proširenje ruskog nuklearnog kišobrana prema zapadu i dodatni pritisak na NATO zemlje u regionu Baltičkog mora i Poljske.

U suštini, ozbiljniji komentar na ovakve izjave je zaista suvišan. Ovo što čitamo u ukrajinskim medijima je legitimna informaciona operacija Kijeva, verovatno namenjena unutrašnjem auditorijumu, da stvori utisak da je Ukrajina u stanju da odgovori na ruska strateška oružja.

