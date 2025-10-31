PESKOV: Putin i Si su u stalnom kontaktu
PREDSEDNICI Rusije i Kine, Vladimir Putin i Si Đinping, održavaju redovan kontakt, "kako direktno, tako i indirektno", rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je to kazao odgovarajući na pitanje novinara da li Putin namerava da prenese poruku kineskom predsedniku preko ruskog premijera Mihaila Mišustina, koji će uskoro posetiti Kinu, preneo je TASS.
Portparol Kremlja je odbio da komentariše izveštaj lista "Fajnenšel tajms" o navodnom otkazivanju sastanka ruskog i američkog predsednika.
- U ovom slučaju možemo da se oslonimo isključivo na formulacije ruskog Ministarstva spoljnih poslova i američkog Stejt departmenta - rekao je Peskov, ne iznoseći dodatne detalje.
Predsednik Rusije Vladimir Putin danas će održati sastanak sa stalnim članovima Saveta bezbednosti, saopštio je Peskov.
- Predsednik planira da održi sastanak sa stalnim članovima Saveta bezbednosti usred dana. Sam će odrediti temu razgovora - naveo je portparol Kremlja.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
ŠOJGU UPOZORIO: Trampove izjave o nuklearnim testiranjima utiču na stratešku stabilnost
31. 10. 2025. u 11:34
"OZBILjNA PRETNjA MIRU": Iran osudio Trampovu izjavu o nuklearnim testiranjima
31. 10. 2025. u 10:30
ZAŠTO JE OTKAZAN SUSRET TRAMPA I PUTINA? "Fajnenšel tajms" analizira - Ovo je razlog
31. 10. 2025. u 08:10
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)