PESKOV: Putin i Si su u stalnom kontaktu

PREDSEDNICI Rusije i Kine, Vladimir Putin i Si Đinping, održavaju redovan kontakt, "kako direktno, tako i indirektno", rekao je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP photo

On je to kazao odgovarajući na pitanje novinara da li Putin namerava da prenese poruku kineskom predsedniku preko ruskog premijera Mihaila Mišustina, koji će uskoro posetiti Kinu, preneo je TASS.

Portparol Kremlja je odbio da komentariše izveštaj lista "Fajnenšel tajms" o navodnom otkazivanju sastanka ruskog i američkog predsednika.

- U ovom slučaju možemo da se oslonimo isključivo na formulacije ruskog Ministarstva spoljnih poslova i američkog Stejt departmenta - rekao je Peskov, ne iznoseći dodatne detalje.

Predsednik Rusije Vladimir Putin danas će održati sastanak sa stalnim članovima Saveta bezbednosti, saopštio je Peskov.

- Predsednik planira da održi sastanak sa stalnim članovima Saveta bezbednosti usred dana. Sam će odrediti temu razgovora - naveo je portparol Kremlja.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje