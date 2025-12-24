ŽENA SA TROJE DECE NESTALA KOD ZENICE Spasioci dobili hitnu poruku, usledila je filmska drama

PRIPADNICI Gorske služba spasavanja Stanica Zenica uspešno su u noći između 22. na 23. decembra pronašli porodicu iz Austrije koja se izgubila na lokalitetu Stolačka kosa, u veoma teškim noćnim i zimskim uslovima.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Radilo se o jednoj odrasloj ženskoj osobi, troje dece i psu.

Prema dostupnim informacijama, navigacijska aplikacija usmerila ih je preko Teslića i Blatnice na šumski i teško prohodan put prema entitetskoj liniji, odnosno području Bistričaka i Nemile na području Grada Zenice, u Bosni i Hercegovini.

Vozilo je ubrzo ostalo zaglavljeno, nakon čega su, pokušavajući pronaći izlaz i signal mobilne mreže, nastavili kretanje peške kroz šumu, gde su izgubili orijentaciju.

Našli ih promrzle, iscrpljene i dezorijentisane

U trenutku pronalaska članovi porodice bili su promrzli, vidno iscrpljeni i dezorijentisani, što je dodatno zabrinjavajuće s obzirom na noć, niske temperature i činjenicu da se radilo o deci.

Boravak u takvom okruženju, bez odgovarajuće opreme i jasne orijentacije, predstavlja ozbiljnu pretnju zdravlju i životu.

Nakon lociranja, unesrećeni su na terenu zbrinuti, utopljeni i pod stalnom pratnjom pripadnika GSS-a dovedeni do vozila, a potom predati pripadnicima EUFOR-a. Akcija spasavanja uspešno je završena u 00.40 sati.

Inače, dojava o nestalim osobama primljena je u 21.55 časova od Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica. Spasilačke ekipe upućene su na teren u 22.30 časova, dok je zvanična potraga započela u 23.10.

Iz Gorske službe spasavanja upozoravaju kako ova intervencija još jednom potvrđuje opasnosti oslanjanja isključivo na navigacijske aplikacije, naročito u planinskim i šumskim područjima, te naglašavaju važnost pravovremenog informisanja o prohodnosti puteva, vremenskim uslovima i karakteristikama terena.

(Blic.rs/Nezavisne novine)