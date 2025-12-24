AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić im začepio usta za sva vremena

Košarkaši Denvera poraženi su prošle noći u gostima od Dalasa sa 131:130 u NBA ligi i pored još jedne dobre partije srpskog centra Nikole Jokića.

Foto: Profimedia

Nagetsi, koji su gubili sa 50:29 na početku druge četvrtine, stekli su prvo vođstvo na početku poslednje deonice, a potom su zaostajali poen u poslednjem minutu meča. Denver je na kraju imao i šansu za pobedu, ali Pejton Votson nije bio precizan u šutu za tri poena posle asistencije Jokića.

Snimak poslednjeg napada Nagetsa izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Mnogi smatraju da je Nikola doneo pogrešnu odluku, kada je loptu dodao Votsonu. Uvereni su da bi ishod bio drugačiji da je sam završio ovaj napad. Iako je bio okružen trojicom igrača, uspeo je da izgradi dovoljno dobru poziciju da uputi šut ka košu, ali ipak se odlučio da asistira.

That's a great spot for Jokic to trust Watson. Not mad at all about it. — Swipa (@SwipaCam) December 24, 2025

Međutim, Somborac se ne kaje zbog svoje odluke i kaže da bi ponovo sve isto uradio.

- Džamal je odigrao pik-en-rol, preuzeli su, video sam da je Votson bio u ćošku i mislim da je to bio dobar šut, samo nije prošao kroz obruč. Mislim da je to bila dobra akcija i ponovo bih to uradio - poručio je Nikola Jokić nakon meča.

Jokic finds the open man…



Watson in and out.



Mavs win.pic.twitter.com/FbM1GvIRoe — Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 24, 2025

