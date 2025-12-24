POSNE ROLNICE OD PEČENIH PAPRIKA I DIMLJENOG TOFU SIRA: Proveren recept za posno predjelo

LAGANO, posno i puno ukusa – ove rolnice od pečenih paprika sa dimljenim tofuom savršeno će osvežiti vaš sto. Brzo se pripremaju, odlične su kao predjelo ili užina, a prijatni miris belog luka i oraha probudiće apetit svih ukusa!

FOTO: Novosti

Sastojci

6–8 pečenih crvenih paprika

150 gr dimljenog tofua

1 čenje belog luka, sitno iseckano

šaka svežeg peršuna, sitno iseckanog

1–2 kašike maslinovog ulja

1–2 kašike mlevenih oraha

so i biber po ukusu

Priprema:

Pečene paprike očistite od ljuske i semenki, pa ih presecite tako da od jedne paprike dobijete dve polupaprike za dve rolnice.

U činiji izmešajte dimljeni tofu, sitno iseckani beli luk, peršun, mlevene orahe, malo maslinovog ulja i so po ukusu. Dobro izmešajte da dobijete glatku smesu. Na svaku polovinu paprike stavite kašiku tofu punjenja i uvijte rolnicu.

Rolnice složite na tanjir ili poslužavnik. Prelijte ostatkom maslinovog ulja i pospite mlevenim orasima. Ostavite kratko u frižideru (10–15 minuta) da se ukusi prožmu.

Prijatno!