POSNE ROLNICE OD PEČENIH PAPRIKA I DIMLJENOG TOFU SIRA: Proveren recept za posno predjelo

Milena Tomasevic

24. 12. 2025. u 08:06

LAGANO, posno i puno ukusa – ove rolnice od pečenih paprika sa dimljenim tofuom savršeno će osvežiti vaš sto. Brzo se pripremaju, odlične su kao predjelo ili užina, a prijatni miris belog luka i oraha probudiće apetit svih ukusa!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 6–8 pečenih crvenih paprika
  • 150 gr dimljenog tofua
  • 1 čenje belog luka, sitno iseckano
  • šaka svežeg peršuna, sitno iseckanog
  • 1–2 kašike maslinovog ulja
  • 1–2 kašike mlevenih oraha
  • so i biber po ukusu

Priprema:

Pečene paprike očistite od ljuske i semenki, pa ih presecite tako da od jedne paprike dobijete dve polupaprike za dve rolnice.

U činiji izmešajte dimljeni tofu, sitno iseckani beli luk, peršun, mlevene orahe,  malo maslinovog ulja i so po ukusu. Dobro izmešajte da dobijete glatku smesu. Na svaku polovinu paprike stavite kašiku tofu punjenja i uvijte rolnicu. 

Rolnice složite na tanjir ili poslužavnik. Prelijte ostatkom maslinovog ulja i pospite mlevenim orasima. Ostavite kratko u frižideru (10–15 minuta) da se ukusi prožmu. 

Prijatno!

