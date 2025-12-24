POSNE ROLNICE OD PEČENIH PAPRIKA I DIMLJENOG TOFU SIRA: Proveren recept za posno predjelo
LAGANO, posno i puno ukusa – ove rolnice od pečenih paprika sa dimljenim tofuom savršeno će osvežiti vaš sto. Brzo se pripremaju, odlične su kao predjelo ili užina, a prijatni miris belog luka i oraha probudiće apetit svih ukusa!
Sastojci
- 6–8 pečenih crvenih paprika
- 150 gr dimljenog tofua
- 1 čenje belog luka, sitno iseckano
- šaka svežeg peršuna, sitno iseckanog
- 1–2 kašike maslinovog ulja
- 1–2 kašike mlevenih oraha
- so i biber po ukusu
Priprema:
Pečene paprike očistite od ljuske i semenki, pa ih presecite tako da od jedne paprike dobijete dve polupaprike za dve rolnice.
U činiji izmešajte dimljeni tofu, sitno iseckani beli luk, peršun, mlevene orahe, malo maslinovog ulja i so po ukusu. Dobro izmešajte da dobijete glatku smesu. Na svaku polovinu paprike stavite kašiku tofu punjenja i uvijte rolnicu.
Rolnice složite na tanjir ili poslužavnik. Prelijte ostatkom maslinovog ulja i pospite mlevenim orasima. Ostavite kratko u frižideru (10–15 minuta) da se ukusi prožmu.
Prijatno!
Preporučujemo
KROASAN SA DžEMOM: Mirisom vraća u dane detinjstva
23. 12. 2025. u 10:32
POSTAN PESTO OD RUKOLE I AVOKADA: Kremast, osvežavajuć i drugačiji od klasičnog
22. 12. 2025. u 22:45
POSNA BAJADERA: Ovaj recept će postati centar svake trpeze (VIDEO)
22. 12. 2025. u 13:00
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)