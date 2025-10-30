REMEK-DELO IZ 2. VEKA: Pronađeno na privatnoj parceli u Puli

REMEK-delo antičke umetnosti, mramorna skulptura "Usnulog Kupidona" iz 2. veka, pronađena je na privatnoj parceli u ulici Kastropola centru Pule u okviru arheoloških istraživanja.

Foto: Shutterstock

Otkriće je predstavljeno javnosti na konferenciji u Arheološkom muzeju u Puli.

Skulptura, dugačka 98, široka 44 i visoka 30 centimetara, otkrivena je u dva dela, ali stručnjaci je opisuju kao primer savršenstva antičkog vajarstva. Predstavlja Kupidona koji leži na lavljoj koži, a pored njega se nalazi mali gušter, prenosi Hrvatska radio televizija.

Skulptura je pronađena na privatnoj parceli firme "Kaštel centar" na zemljištu površine 1200 kvadratnih metara i to u luksuznoj prostoriji koja je, prema prvim procenama stručnjaka, pripadala bogatom rimskom domusu.

Arheolozi ističu da je ovaj nalaz od izuzetnog značaja za očuvanje antičke baštine Pule.

Direktor Arheološkog muzeja Istre Darko Komšo rekao je da će delo tek biti očišćeno i restaurirano, ali da "već sada izaziva divljenje zbog izuzetne izrade i očuvanosti".

-Reč je o izuzetnom otkriću koji svedoči o bogatstvu i kulturi antičke Pule. Ko je naručio ovo luksuzno umetničko delo i kome je pripadala otmena prostorija u kojoj je pronađeno, još se ne zna, ali je sigurno da je Pula ovim otkrićem ponovno potvrdila status arheološke riznice Mediterana, rekao je Komšo i dodao da sada sledi lasersko čišćenje, nakon čega će skulptura biti deo stalne postavke muzeja.

Skulpturu je otkrila arheološkinja Aleksandra Paić, koja je istakla da je reč o "izvanrednom otkriću kakvo se događa jednom u životu".

Prema njenim rečima, istražena je velika površina antičkog rimskog domusa, odnosno dva luksuzna objekta između Cvečićeve i Glavinićeve ulice, gde je u prostoriji pronađena velika količina mermernog materijala.

Rukovodilac antičke zbirke Arheološkog muzeja Istre Silvana Petešić objasnila je da je domus bio raskošno opremljen i da je skulptura izrađena od belog mermera nepoznatog porekla.

-Reč je o dečaku nazvanom Eros. U antičkoj Grčkoj pojam erosa javlja se već u 7. veku pre nove ere u ljubavnoj poeziji, ali antropomorfni oblik dobija tek kasnije – kao krilati mladić skladnih proporcija. Naš Eros leži na lavljoj koži, s glavom naslonjenom na lavlju glavu i izrađen je s izuzetnom preciznošću, istakla je Petešić.

Dodala je da sličnih struktura ima širom Evrope, posebno u Italiji.

Kako je navela, može se sa sigurnošću reći da je Kupidon iz drugog veka, a pronađen je na otprilike tri metra dubine.

Na parceli gde je pronađena skulptura planira se gradnja butik hotela.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć