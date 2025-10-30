Svet

AMERIKA PRED POBUNOM? Pentagon naredio da snage za brzi odgovor budu spremne za građanske nemire

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 10. 2025. u 19:00

AMERIČKO ministarstvo odbrane naložilo je snagama za brzi odgovor Nacionalne garde da budu obučene i spremne za suzbijanje građanskih nemira do 1. januara 2026. godine, piše danas Vašington Post, pozivajući se na dokumente do kojih je došao.

АМЕРИКА ПРЕД ПОБУНОМ? Пентагон наредио да снаге за брзи одговор буду спремне за грађанске немире

Foto Tanjug/AP/Mariam Zuhaib

Američki predsednik Donald Tramp je krajem avgusta naložio ministru odbrane Pitu Hegsetu da obezbedi da pripadnici Nacionalne garde u svim američkim saveznim državama budu spremni da reaguju na građanske nemire i pozvao ga da formira snage za brzi odgovor koje bi odmah mogle da budu raspoređene bilo gde u zemlji.

Kako se navodi, Pentagon je naredio hiljadama pripadnika Nacionalne garde da u narednih nekoliko meseci prođu sveobuhvatnu obuku za suzbijanje građanskih nereda.

Istovremeno, novoformirane snage za brzu reakciju u sklopu Nacionalne garde moraju da do 1. januara naredne godine budu obučene, opremljenje opremom za razbijanje nereda i spremne za raspoređivanje, navodi se u dokumentu.

Kako se dodaje, ukupan broj pripadnika ovih snaga za brzu reakciju iznosiće 23.500 u svih 50 američkih država i tri teritorije, izuzev Distrikta Kolumbija.

Tramp je od juna naredio raspoređivanje federalnih agencija i snaga reda u većim gradovima u cilju borbe protiv kriminala.

Pripadnici Nacionalne garde i drugih agencija razmešteni su u Los Anđelesu, Vašingtonu, Čikagu, Memfisu i Portlandu.

Ovakva praksa nailazila je često na protivljenje okružnih sudija, koji su ove poteze označavali kao nezakonite.

Tramp je u avgustu najavio niz koraka na federalnom nivou u cilj suzbijanja kriminala u Vašingtonu.

(Tanjug)

