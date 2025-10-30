AMERIKA PRED POBUNOM? Pentagon naredio da snage za brzi odgovor budu spremne za građanske nemire
AMERIČKO ministarstvo odbrane naložilo je snagama za brzi odgovor Nacionalne garde da budu obučene i spremne za suzbijanje građanskih nemira do 1. januara 2026. godine, piše danas Vašington Post, pozivajući se na dokumente do kojih je došao.
Američki predsednik Donald Tramp je krajem avgusta naložio ministru odbrane Pitu Hegsetu da obezbedi da pripadnici Nacionalne garde u svim američkim saveznim državama budu spremni da reaguju na građanske nemire i pozvao ga da formira snage za brzi odgovor koje bi odmah mogle da budu raspoređene bilo gde u zemlji.
Kako se navodi, Pentagon je naredio hiljadama pripadnika Nacionalne garde da u narednih nekoliko meseci prođu sveobuhvatnu obuku za suzbijanje građanskih nereda.
Istovremeno, novoformirane snage za brzu reakciju u sklopu Nacionalne garde moraju da do 1. januara naredne godine budu obučene, opremljenje opremom za razbijanje nereda i spremne za raspoređivanje, navodi se u dokumentu.
Kako se dodaje, ukupan broj pripadnika ovih snaga za brzu reakciju iznosiće 23.500 u svih 50 američkih država i tri teritorije, izuzev Distrikta Kolumbija.
Tramp je od juna naredio raspoređivanje federalnih agencija i snaga reda u većim gradovima u cilju borbe protiv kriminala.
Pripadnici Nacionalne garde i drugih agencija razmešteni su u Los Anđelesu, Vašingtonu, Čikagu, Memfisu i Portlandu.
Ovakva praksa nailazila je često na protivljenje okružnih sudija, koji su ove poteze označavali kao nezakonite.
Tramp je u avgustu najavio niz koraka na federalnom nivou u cilj suzbijanja kriminala u Vašingtonu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
VELIKO UPOZORENjE MOSKVE: SAD mogu otvoriti "nuklearnu Pandorinu kutiju"
30. 10. 2025. u 17:37
TRAMPOV REJTING NIKAD NIŽI: Amerikanci besni zbog troškova života
28. 10. 2025. u 21:56
HLADNI RAT U SVEMIRU Rusija: Amerika vodi politiku raspoređivanja oružja u kosmosu
27. 10. 2025. u 20:05
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)