AMERIKA PRED POBUNOM? Pentagon naredio da snage za brzi odgovor budu spremne za građanske nemire

AMERIČKO ministarstvo odbrane naložilo je snagama za brzi odgovor Nacionalne garde da budu obučene i spremne za suzbijanje građanskih nemira do 1. januara 2026. godine, piše danas Vašington Post, pozivajući se na dokumente do kojih je došao.

Foto Tanjug/AP/Mariam Zuhaib

Američki predsednik Donald Tramp je krajem avgusta naložio ministru odbrane Pitu Hegsetu da obezbedi da pripadnici Nacionalne garde u svim američkim saveznim državama budu spremni da reaguju na građanske nemire i pozvao ga da formira snage za brzi odgovor koje bi odmah mogle da budu raspoređene bilo gde u zemlji.

Kako se navodi, Pentagon je naredio hiljadama pripadnika Nacionalne garde da u narednih nekoliko meseci prođu sveobuhvatnu obuku za suzbijanje građanskih nereda.

Istovremeno, novoformirane snage za brzu reakciju u sklopu Nacionalne garde moraju da do 1. januara naredne godine budu obučene, opremljenje opremom za razbijanje nereda i spremne za raspoređivanje, navodi se u dokumentu.

Kako se dodaje, ukupan broj pripadnika ovih snaga za brzu reakciju iznosiće 23.500 u svih 50 američkih država i tri teritorije, izuzev Distrikta Kolumbija.

Tramp je od juna naredio raspoređivanje federalnih agencija i snaga reda u većim gradovima u cilju borbe protiv kriminala.

Pripadnici Nacionalne garde i drugih agencija razmešteni su u Los Anđelesu, Vašingtonu, Čikagu, Memfisu i Portlandu.

Ovakva praksa nailazila je često na protivljenje okružnih sudija, koji su ove poteze označavali kao nezakonite.

Tramp je u avgustu najavio niz koraka na federalnom nivou u cilj suzbijanja kriminala u Vašingtonu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć