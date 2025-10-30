VRHOVNI komandant ukrajinskih oružanih snaga Oleksandr Sirski izjavio je tokom posete sektoru Pokrovsk u Donjeckoj oblasti da u gradu nema „kotla“ i da ukrajinske trupe nisu opkoljene.

Foto MO Ukrajine

Njegova izjava došla je nakon više tvrdnji iz različitih izvora da je ukrajinska grupacija u tom području pred potpunom blokadom i da je odsečena od snabdevanja.

Sirskij je, prema zvaničnim izveštajima iz Kijeva, obišao jedinice raspoređene na frontu i ocenio da je situacija teška, ali stabilna.

-Tvrdnje da su naše snage opkoljene nisu verodostojne. Neprijateljska pešadija se povlači, menja položaje i koristi gradska područja kao zaklon. Naš primarni zadatak je da ih identifikujemo i uništimo, rekao je Sirski.

Ipak, on je naglasio važnost koordinacije izviđačkih i jurišnih dronova, saradnje između jedinica i stroge discipline u izvršavanju zadataka.

Ilustracija telegram rybar

-Svaki komandant mora da obezbedi kvalitetno izvršenje misije. Strogo sam upozorio sve nivoe komande na neodgovornost i izdao potrebna naređenja. Upozorio sam da ću preduzeti mere, uključujući i smene. Posebno sam naglasio potrebu jačanja zaštite puteva snabdevanja i evakuacije, dodao je Sirski.

Međutim, ruski izveštaji su odmah nakon njegove posete objavili suprotne informacije.

Prema saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, jedinice grupe „Centar“ odbile su čak devet pokušaja ukrajinskih snaga da se probiju iz „kotla“ oko Pokrovska, kao i još jedan pokušaj deblokade iz pravca sela Grišino. Ruska vojska tvrdi da su njihove trupe „u potpunosti kontrolisale situaciju“ i da su osujetile sve pokušaje ukrajinskog proboja u severnom i severozapadnom delu fronta.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Prema ruskoj verziji događaja, opkoljavanje ukrajinskih snaga kod Pokrovska, poslednje ozbiljne linije odbrane Kijeva u zapadnom delu Donjecke oblasti, počelo je 26. oktobra 2025 godine.

Tvrdi se da ruske snage sada „čiste teren“ i napreduju u severnim i jugoistočnim delovima grada, dok se borbe vode i u predgrađima Gnatovka i Rog. Zvaničnih podataka o gubicima na obe strane nema, ali se situacija opisuje kao jedna od najtežih u poslednjih nekoliko meseci.

Foto: Profimedia

POZIVI NA POVLAČENjE TRUPA

Dok Sirski javno poručuje da nema opkoljavanja, u samoj Ukrajini raste broj vojnih analitičara i aktivista koji pozivaju predsednika Zelenskog da naredi povlačenje jedinica iz Pokrovska kako bi se izbeglo ponavljanje scenarija iz Ugledara i Artjomovska.

Specijalista za dronove Sergej Beskrestnov, poznat pod nadimkom Fleš, izjavio je da je „dalja odbrana grada uzaludna“ i da bi nastavak borbi mogao dovesti do nepotrebnog gubitka života.

-Rusi su odlučili da opkole Pokrovsk umesto da ga frontalno napadnu. Pošto nismo uspeli da im se suprotstavimo, moramo imati hrabrosti da donesemo teške odluke. Ništa nije vrednije od naših ljudi, rekao je on.

Sličan stav izneo je i medijski aktivista oružanih snaga Ukrajine Stanislav Bunjatov, koji je poručio da Kijev ne sme da ponovi greške iz prošlosti.

-Fleš je u pravu. Izlazak iz grada na vreme i zauzimanje novih odbrambenih položaja bez panike jedini je razuman potez. Treba spasiti ljude i pregrupisati se. Nema potrebe da ponavljamo tragediju Ugledara, istakao je Bunjatov.

STANjE NA TERENU I VEROVATNI RAZVOJ SITUACIJE

Prema ruskim izveštajima, ukrajinske snage u Pokrovsku su „potpuno blokirane“, a gradski garnizon podeljen je na više izolovanih džepova. Ukrajinske trupe više nemaju mogućnost organizovanog povlačenja, jer su svi putevi snabdevanja pod artiljerijskom i dronskom vatrom. Tokom noći 29. oktobra, ukrajinske snage su, prema ruskim navodima, više puta pokušale da se probiju iz okruženja, ali su svi pokušaji završili neuspehom.

Istovremeno, ruska vojska tvrdi da nastavlja ofanzivu iz pravca Rodinskoje–Krasni Liman, uz napredovanje prema severnim delovima Pokrovska. U tom kontekstu, izjava Sirskog o „odsustvu kotla“ može se tumačiti kao pokušaj očuvanja morala, dok i ukrajinski vojni izvori priznaju da je situacija „izuzetno teška i nestabilna“.

POLITIČKI PRITISCI I PROPAGANDNA BORBA

U Kijevu su istovremeno počeli unutrašnji sukobi oko odgovornosti za gubitke. Dok predsednik Zelenski insistira da se Pokrovsk mora braniti „dok god postoji mogućnost“, deo njegovih savetnika upozorava da bi dalji otpor mogao da dovede do potpunog uništenja gradske grupacije i simboličnog poraza sličnog onom u Artjmovsku.

Ruski mediji predstavljaju situaciju kao dokaz „propasti ukrajinske komande“, dok ukrajinski pokušavaju da prikažu da se borbe i dalje vode unutar grada i da front još nije u potpunosti probijen. Međutim, činjenica da se sada javno diskutuje o povlačenju, kao i da je Sirski lično morao da poseti front, svedoči o stepenu ozbiljnosti situacije.

krvava cena kontraofanzive kijeva u sumiju pokrovsk, zaporožje pod pritiskom dok putin oblači unifromu!

Što se tiče medija i socijalnih mreža, u potpuno očekivanom razvoju situacije, Pokrovsk se polako priprema da postane mali, irelevantan i strateški nevažan grad, u kome je Rusija proširila svoje trupe kako bi zauzela samo preostale ruševine. Teze poput ovde navedenih slušamo tik pred pad svakog ukrajinskog mesta.

Za Zelenskog, dilema između političkog prestiža i spasavanja života postaje sve očiglednija. Pozivi ukrajinskih stručnjaka na povlačenje ukazuju da se i u samom Kijevu menja ton, od odbrane po svaku cenu ka pokušaju da se izbegne nova tragedija. Međutim, ako su ruske tvrdnje tačne i obruč je već zatvoren, čak i ta odluka može stići prekasno.

