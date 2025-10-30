ZAPAD JE POČEO TRKU U NAORUŽANJU Zaharova: Razvoj Burevestnika je reakcija na akcije NATO-a
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da je Rusija primorana da odgovori na destabilizujuće akcije NATO-a razvojem sistema poput "Burevestnika".
-Što se tiče sistema poput Burevestnika, kako je rusko rukovodstvo više puta izjavilo, njihov razvoj je neophodan i sprovodi se radi održavanja strateške ravnoteže. Posebno je naša zemlja primorana da odgovori na sve destabilizujuće akcije NATO-a u oblasti protivraketne odbrane, istakla je Zaharova na brifingu, prenosi TASS.
Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov je 26. oktobra izvestio vrhovnog komandanata Vladimira Putina da su završena ispitivanja krstareće rakete neograničenog dometa "Burevestnik".
Tokom ispitivanja, raketa je ostala u vazduhu približno 15 sati i prešla je 14.000 kilometara, što, prema rečima načelnika Generalštaba, nije granica.
On je naglasio da je "Burevestnik" tokom leta izvršio sve potrebne vertikalne i horizontalne manevre, "demonstrirajući svoje visoke mogućnosti izbegavanja raketnih i protivvazdušnih odbrambenih sistema".
(Tanjug)
