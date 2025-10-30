Svet

VELIKA BRITANIJA U NEVERICI: Ministarka u centru skandala

Novosti online

30. 10. 2025. u 15:39

BRITANSKA ministarka finansija je nezakonito iznajmljivala kuću u južnom Londonu više od godinu dana, prema pisanju lista "Dejli mejl".

Foto: Printscreen

Rejčel Rivs je imenovana na drugu najvišu vladinu funkciju 2024. godine. Istovremeno, preselila se u ministarsku rezidenciju u Dauning stritu.

Ministarka je počela da izdaje svoj stari dom za 3.200 funti mesečno. Međutim, Rivs nikada nije dobila dozvolu za iznajmljivanje, koja je neophodna za legalno iznajmljivanje.

Ministarka se konsultovala sa nezavisnim konsultantom za etiku i priznala svoju grešku premijeru Starmeru. Portparol Rivsove tvrdi da nije bila svesna zahteva za dozvolu za iznajmljivanje.

