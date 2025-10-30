UHAPŠENO JOŠ PET OSUMNJIČENIH ZBOG KRAĐE U LUVRU: Ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije
ZBOG provale u muzej Luvr u Parizu, iz kojeg je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšeno pet osumnjičenih, izjavila je pariska tužiteljka Lor Beko.
Beko je za televiziju BFM rekla da je jedan od petoro uhapšenih muškaraca "zaista bio jedna od meta istražitelja".
- Bio nam je na nišanu. Postoje DNK dokazi koji ga, iz naše perspektive, povezuju sa pljačkom koja je počinjena - rekla je Beko.
- Pretresi sprovedeni tokom večeri i noći nisu doveli do pronalaska plena - kazala je Beko.
Ona je dodala da "istraga dobija na zamahu" sa svakom pretragom i saslušanjem.
- Ciglu po ciglu, istraga se zaoštrava i nastavlja se identifikacija svih učesnika - kazala je ona.
U subotu, 25. oktobra uhapšena su dvojica osumnjičenih za učešće u pljački nakita u Luvru a prema pisanju pariske štampe, oni su poreklom iz pariskog predgrađa Sen Deni.
Prema pisanju francuskih medija, koji se pozivaju na parisko tužilaštvo, protiv njih dvojice juče je podignuta optužnica.
Galerija "Apolon" muzeja Luvr opljačkana je 19. oktobra, kada je iz nje odneto osam komada nakita koji su nekada pripadali francuskoj kraljevskoj porodici ili carskim vladarima.
Šteta se procenjuje na 88 miliona evra.
(Sputnjik)
