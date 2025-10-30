"NA SKALI OD 1 DO 10, SASTANAK SA SIJEM JE BIO 12": Razgovarali Tramp i Đinping - svi detalji sastanka dvojice lidera
AMERIČKI i kineski predsednik, Donald Tramp i Si Đinping razgovarali su više od 90 minuta na sastanku koji je danas održan u Busanu, u Južnoj Koreji, nakon kojeg je Tramp rekao da je "sastanak sa Sijem bio neverovatan", i da je doneto mnogo odluka, prenose američki mediji.
Lideri dve najveće svetske ekonomije, među kojima je u toku višemesečni trgovinski rat, rukovali su se i dali kratke izjave novinarima pre sastanka iza zatvorenih vrata, a tom prilikom je Tramp rekao da ima dobar odnos sa Sijem.
- Imaćemo veoma uspešan sastanak, ne sumnjam. Ali on je veoma težak pregovarač. To nije dobro - rekao je Tramp uoči svog prvog ličnog sastanka sa Sijem u šest godina.
Si je pre početka sastanka rekao da su trgovinski pregovarači obe zemlje postigli napredak u rešavanju "glavnih problema", i da veruje da Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu "partneri i prijatelji".
- S obzirom na naše različite nacionalne uslove, ne slažemo se uvek i normalno je da dve vodeće ekonomije sveta povremeno imaju trvenja - rekao je Si, koji je ocenio i da su odnosi dve zemlje "generalno stabilni".
Posle sat i 40 minuta, Si i Tramp su izašli iz zgrade, rukovali se i razišli prema svojim vozilima iz pratnje, bez izjava za novinare, a Tramp je time završio i svoju azijsku turneju.
U izjavi koju je dao u predsedničkom avionu, na povratku u Vašington, Tramp je novinarima rekao da je "sastanak sa Sijem bio neverovatan", i da je doneto mnogo odluka.
Potvrdio je da će carine na kinesku robu izvezenu u SAD biti smanjene, i da će posetiti Kinu u aprilu naredne godine, a da će Si posetiti SAD "neko vreme nakon toga".
Tramp je kazao da je postignut dogovor da će Peking "naporno" raditi na zaustavljanju ulaska fentanila u SAD, kao i da je bilo reči o poluprovodničkim čipovima.
- Na skali od jedan do deset, sastanak sa Sijem je bio 12. On je izuzetan lider veoma moćne zemlje - rekao Tramp.
Prema njegovim rečima, tokom razgovora nije bilo reči o Tajvanu i o kineskoj kupovini nafte od Rusije.
Tramp je kazao da smanjuje kineske carine za deset odsto, čime će ukupne američke carine na kinesku robu biti 47 odsto, kao i da su on i Si "došli do zaključka o mnogim tačkama", iako nije objavio trgovinski sporazum.
Rekao je da će Kina, koja je upravo nastavila kupovinu američke soje nakon što ju je mesecima bojkotovala, kupiti "velike, ogromne količine soje i drugih poljoprivrednih proizvoda".
Tramp je dodao da Kina neće postaviti "nikakve prepreke" za svoje retke zemne minerale, koji su ključni za proizvodnju naprednih tehnologija, i da će odložiti sprovođenje kontrole izvoza za godinu dana.
Tramp je rekao da je tokom posete Aziji, u okviru koje je posetio Maleziju, Japan i Južnu Koreju, bio "previše zauzet" da bi se sastao sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom, ali da je spreman da se vrati.
Tramp je u najavi sastanka sa Sijem ranije kazao da očekuje da će njegov sastanak verovatno trajati tri do četiri sata i da očekuje da će razgovori "proteći dobro", kao i da će fokus sastanka biti pokušaj postizanja primirja u trgovinskom ratu između SAD i Kine.
(Tanjug)
