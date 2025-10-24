PEKING BESAN: Tajvan i Izrael u tajnosti počeli da grade „Gvozdenu kupolu“ na ostrvu

DOK se svet bavi globalnim krizama, u Aziji se tiho odvija novi bezbednosni projekat koji bi mogao da promeni vojni balans u regionu.

DOK se svet bavi globalnim krizama, u Aziji se tiho odvija novi bezbednosni projekat koji bi mogao da promeni vojni balans u regionu. Tajvan je započeo izgradnju višeslojnog sistema protivvazdušne i raketne odbrane nazvanog T-Dome, koji je po svojoj strukturi i konceptu inspirisan izraelskom Gvozdenom kupolom. Cilj projekta je jasan: zaštita ostrva od mogućih raketnih i dron napada iz Kine.

Tajvanski predsednik Laj Ćingde javno je potvrdio da povećanje vojnih izdataka postaje prioritet, a projekat T-Dome opisao je kao „ključni stub odbrane i odvraćanja od kineskih pretnji“. Prema njegovim rečima, cilj je da ostrvo dobije „sistem visoke stope otkrivanja i efikasnog presretanja“, sposoban da odgovori na moderne pretnje iz vazduha. Finansiranje celog projekta biće uključeno u poseban vojni budžet koji se očekuje do kraja godine.

Ali, ono što se ne spominje u zvaničnim saopštenjima jeste izraelski trag u razvoju sistema. Prema pisanju francuskog portala Intelligence Online, poznatog po insajderskim informacijama iz sveta bezbednosti, Izrael tajno sarađuje sa Tajvanom na stvaranju novog složenog štita protiv raketa. Navodi se da je zamenik tajvanskog ministra odbrane Po Hornhui još u septembru 2025. godine tajno posetio Izrael, gde je razgovarao o transferu tehnologija i nabavci komponenti sličnih onima koje koristi Gvozdena kupola.

Ovaj potez dolazi nakon što su se odnosi između Izraela i Kine ozbiljno zahladili zbog rata u Pojasu Gaze. Tel Aviv, koji je decenijama balansirao između Pekinga i Vašingtona, sada očigledno okreće leđa kineskom tržištu i produbljuje veze sa Tajpejom. Taj potez ne samo da jača odbranu Tajvana, već i diskretno vrši pritisak na Peking, bez direktne konfrontacije.

Prema informacijama iz Intelligence Online, izraelski stručnjaci dele svoje iskustvo iz programa EL/M-2084 Green Pinei Arrow-2, ključnih elemenata izraelske raketne odbrane. Ti sistemi, prilagođeni potrebama ostrva, trebalo bi da čine osnovu T-Dome strukture. Ideja je da se napravi domaća verzija Gvozdene kupole, ali sa modifikacijama koje odgovaraju novim izazovima, pre svega velikom broju malih i brzih kineskih dronova koji bi mogli da preplave tajvanski vazdušni prostor.

Za Izrael, saradnja sa Tajvanom ima i širu političku dimenziju. Nakon što su odnosi sa Pekingom zahladili, Tel Aviv nastoji da ojača kontakte s državama koje imaju slične bezbednosne izazove i koje bi mogle poslužiti kao novi saveznici u Indo-Pacifiku. To je način da zadrži uticaj u Aziji, ali i da pokaže da je sposoban da podrži saveznike SAD, bez zvanične uloge u njihovim sukobima.

Vašington, prema diplomatskim izvorima, ne samo da ne prigovara ovom razvoju događaja, već ga tiho podržava. Za Sjedinjene Države, izraelsko angažovanje na Tajvanu idealan je scenario, američke tehnologije i koncepti šire se kroz „partnerske kanale“, a Kina ne može direktno optužiti Vašington za provokaciju.

Saradnja Tajpeja i Tel Aviva verovatno će ostati polutajna: Izrael će formalno delovati samo kao konsultant, a proizvodnja će biti koncentrisana na Tajvanu. Na taj način, dve zemlje će izbeći direktne optužbe za „kršenje principa jedne Kine“. Peking, naravno, nije slep na ove signale. Kineska diplomatija će verovatno odgovoriti ekonomskim pritiscima na izraelske firme, ali bez otvorene eskalacije koja bi privukla međunarodnu pažnju.

Za Tajvan, T-Dome predstavlja korak ka većoj samostalnosti i sposobnosti da preživi prvi talas eventualnog sukoba. Za Izrael, to je šansa da ojača svoj uticaj i pokaže tehnološku nadmoć u regionu gde su SAD i Kina već u oštroj konkurenciji. A za svet, još jedan primer kako se geopolitika 21. veka ne vodi samo na bojištima, već i u laboratorijama i tehničkim partnerstvima koja se potpisuju iza zatvorenih vrata.

