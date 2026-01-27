KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
BELGIJA PRVA DIVIZIJA B
20.00 Bershot - Beraing 1 (sa 1.50 na 1.45)
20.00 Patro Ajzden Mejsmehelen - Olimpik Šarleroa 1 (sa 1.60 na 1.50)
20.00 Lijež - Lomel 2 (sa 2.45 na 2.25)
ENGLESKA U21 PREMIJER LIGA KUP
20.00 Šefild junajted U21 - Bornmut U21 1 (sa 1.80 na 1.44)
20.00 Stokport U21 - Barnli U21 1 (sa 5.25 na 4.10)
