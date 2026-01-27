KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati, navijači Hajduka, "Torcida Split", a tri dana kasnije oglasile su se "delije". Ali, nijednom rečju nisu spomenule ovaj veliki incident.