KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

В.М.

27. 01. 2026. u 07:30

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

BELGIJA PRVA DIVIZIJA B 

20.00 Bershot - Beraing 1 (sa 1.50 na 1.45)

20.00 Patro Ajzden Mejsmehelen - Olimpik Šarleroa 1 (sa 1.60 na 1.50)

20.00 Lijež - Lomel 2 (sa 2.45 na 2.25)

ENGLESKA U21 PREMIJER LIGA KUP

20.00 Šefild junajted U21 - Bornmut U21 1 (sa 1.80 na 1.44)

20.00 Stokport U21 - Barnli U21 1 (sa 5.25 na 4.10)

