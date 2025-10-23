RUSKI predsednik Vladimir Putin, govoreći o ukidanju isporuka toaleta iz zemalja EU Rusiji, našalio se da će ih to skupo koštati.

Foto: Profimedia/Alexander NEMENOV

„To što su otkazali kupovinu naših toaleta će ih skupo koštati. Generalno, čini mi se da bi bili potrebni u današnjoj situaciji“, rekao je šef države novinarima nakon govora na kongresu Ruskog geografskog društva u Kremlju.

Prema njegovim rečima, nove sankcije Rusiji neće značajno uticati na ekonomsko blagostanje zemlje.

„Što se tiče političkog (aspekta uvođenja antiruskih sankcija), o čemu se ovde radi? Ovo je, naravno, pokušaj pritiska na Rusiju. Ali nijedna zemlja koja poštuje sebe i nijedan narod koji ima samopoštovanje nikada ništa ne odlučuje pod pritiskom", rekao je ruski lider.

On je dodao da Rusija ima privilegiju da se smatra jednom od zemalja na listi onih koje poštuju sebe i svoj narod.

„Sankcije su neprijateljski čin, one ne jačaju rusko-američke odnose“, primetio je predsednik.

Sada je globalni energetski bilans unapređen, njegovo kršenje nije u interesu zemalja koje to pokušavaju, istakao je Putin.

EU je zabranila isporuku toaleta, bidea, lavaboa i druge vodovodne opreme Ruskoj Federaciji u 19. paketu sankcija. Ovo se navodi u rezoluciji Saveta Evropske unije, objavljenoj u Službenom listu Evropske unije.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: